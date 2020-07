Fernando Vázquez: «Aquellos que se equivocaron deben pagar las consecuencias»

0

23/07/2020

El Deportivo se siente en Segunda División. Fernando Vázquez ha insistido en que sería de justicia que el equipo coruñés se mantenga en esta categoría después de la vulneración del campeonato que, en su opinión, se cometió el pasado lunes con el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada y la disputa del resto de la última jornada. «Estoy convencido de que somos equipo de Segunda, es de justicia. Vamos a ir por que se anule la jornada. Volver a jugarla parece materialmente imposible y aquellos que se equivocaron deben pagar las consecuencias. Hay pruebas de que la competición está adulterada. Y esa gente que tomó la decisión debe tener capacidad para dar un paso atrás en la decisión», ha señalado en una rueda de prensa telemática celebrada este jueves.

El entrenador del Deportivo considera una buena solución la ampliación del campeonato a 24 equipos, tal y como sucede, por ejemplo, en la Championship, la categoría de plata inglesa. «Que en España no pueda ser de 24 son los pensamientos de una persona. En España hay equipos con capacidad y capitales de provincia con capacidad para tener un equipo en Segunda. Además la liga en Inglaterra acaba en mayo. Así que ¿por qué no de 24 clubes? Incluso siempre de 24, porque hay equipos con capacidad. Es una decisión política. Dicen que podría haber un problema de reparto de los derechos televisivos, pero yo entiendo que a más jornadas de Liga mejor para las televisiones también. Es una cuestión de voluntad», ha insistido Vázquez, quien no se mostró intranquilo con la resolución de este caso por el hecho de que el hijo del presidente de la Liga, Javier Tebas, sea el secretario del consejo de administración del Fuenlabrada.

Al respecto de el respaldo que el Deportivo está encontrando en todos los ámbitos sociales, el técnico coruñés se ha congratulado por los apoyos mostrados por la alcaldesa de A Coruña y la Xunta. «En estos momentos es de agradecer el compromiso de la alcaldesa y de la Xunta, pero tenemos armas suficientes para la presión. Las manifestaciones no están prohibidas. Habría que hacerlas con un protocolo de seguridad importante, pero leí el comunicado de la Federación de Peñas y yo me pondría delante por defender al Deportivo», ha señalado.

Al respecto del aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada, decisión calificada como un mal menor por parte de la Liga, ha puesto de manifiesto que el paso de los días ha revelado la gran equivocación que se cometió. «No era una situación de sí o no, había tiempo para reflexionar, aplazar todo y esperar a que el Fuenlabrada pudiera competir. Pero el mal menor se convirtió en un mal mayor. ¿Dónde queda la situación del Elche, el Numancia, el Rayo y otros muchos? Consiguieron atraer un mal muy superior. Y me gustaría saber por qué razón se esperó hasta las cinco de la tarde para comunicar los positivos del Fuenlabrada. Estas preguntas aclararían las razones por las que se tomó la decisión de aplazar tan solo nuestro partido», ha indicado Vázquez, quien ha reclamado unión a todos los clubes en esta situación: «Me gustaría que todos se vieran en la situación del Deportivo. Todo el fútbol debería estar unido. Entiendo que el Lugo o el Albacete no quieran repetir la jornada, pero deberían reconocer que hay una situación absurda y todos deberían estar apoyando al Deportivo. ¿Y si los resultados hubieran sido diferentes, y si hubieran perdido? Hay que tener un poco de empatía y ser colectivo de verdad», ha añadido, antes de preguntarse qué hubiera pasado si este atropello que sufre el Deportivo le hubiera pasado a un grande de Primera: «Tebas no puede tener una actitud de cabezota. Si él piensa, que es un hombre inteligente, tiene que reconocer lo que le está pasando al fútbol de Segunda. Si esto hubiera pasado en Primera y hubiera implicado al Barça o al Madrid, ¿se hubiera tomado la misma decisión? Es una hipótesis que no va a ocurrir, pero si esto hubiera pasado en los partidos por el título de Liga, ¿se hubiera beneficiado a uno, o se hubiera suspendido a otro? La respuesta es clara», ha dicho.

Fernando Vázquez, que ha reconocido que se sabía internamente en el ámbito de los médicos de los clubes que no existía un protocolo de actuación en caso de positivos por coronavirus en las plantillas de los clubes durante la competición, ha insistido en que considera al Fuenlabrada otra víctima. «No lo considero culpable. La Justicia dirá, pero a los jugadores les deseo una pronta recuperación. Está siendo perjudicado si hay promoción de ascenso, es otra vulneración. Es otra muestra de que la decisión que se tomó fue equivocada». En este sentido, considera que en estos momentos es imposible jugar el partido aplazado. «Sería un acto de comedia. La competición se ha vulnerado. ¿Cómo se convierte a un equipo descendido, agraviado y traicionado en otro que juegue y sea competitivo? Porque la Liga tiene que ser sana y pulcra. ¿Qué pasaría con el Elche? Si nos obligan a jugar, jugaríamos, pero sería una comedia bufa. Ahora mismo solo espero que el Deportivo forme parte de Segunda, es de justicia», ha afirmado, antes de reclamar una decisión lo antes posible: «Alargarla sería un gran problema para todos».