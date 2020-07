El Deportivo crea el hashtag #éDÉxustiza

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/07/2020 15:02 h

El Deportivo no descansa en su lucha ante el caso Fuenlabrada. Tras la rueda de prensa de Fernando Vázquez de este jueves, el club ha creado el hashtag #éDÉxustiza, reivindicando que los organismos competentes actúen de forma justa tras la polémica desatada por la cancelación del partido ante el Fuenlabrada, al conocerse varios positivos por covid-19 en la plantilla del equipo madrileño cuando los jugadores ya se encontraban en A Coruña.

El hashtag lanzado por el Dépor surge a raíz de unas declaraciones del técnico del club, en las que afirmaba que asistió a la rueda de prensa con intención de «reclamar xustiza e pedir unidade da cidade da Coruña, do fútbol galego, e do fútbol nacional» y que está «disposto a pelexar xunto cos socios do Deportivo, cos accionistas, cos afeccionados e coas peñas para poñerme diante desa pelexa que considero xusta e que é de xustiza».