Fernando Vidal: «Una Segunda de 24 equipos haría justicia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Paulo Alonso, Álexandre Centeno

21/07/2020 20:25 h

Una temporada para olvidar terminar con un escándalo sanitario futbolístico alrededor del Deportivo, y con el equipo humillado camino de Segunda B, si las reclamaciones del club no lo impiden. El presidente del consejo de administración, Fernando Vidal Raposo (A Coruña, 1962), frenará su batalla legal si la Liga acepta una Segunda de 24 clubes y un play off de esta temporada de seis.

-¿Qué tal noche ha pasado?

-Como todas las últimas, sin dormir. En este caso, porque estaba pensando en la indignación de haberse disputado la jornada menos nuestro partido. Esa indignación se ha incrementado áun más.

-¿Y en qué han avanzado en la reclamación sobre el Dépor-Fuenlabrada?

-Estamos estudiando diferentes estrategias a nivel jurídico y reglamentario, además de la que dijimos desde el principio. Nos asiste la razón, ayer se incumplió gravemente la reglamentación de la Real Federación Española de Fútbol en cuanto a la disputa de las últimas jornadas de competición. Se ha vulnerado el derecho de igualdad que tienen todos los equipos, se ha adulterado la competición totalmente. Y hace solo un año, por la muerte de José Antonio Reyes se aplazó toda una jornada. Esto también es importante, quizá más importante que aquello, porque afecta a la salud pública.

-¿Es este el mayor atropello que recuerda en el fútbol?

-El Deportivo ha sufrido varios atropellos en los últimos años, con algunos descensos que aún no están claros, con amaños que no han tenido repercusión para el Deportivo (se refiere al presunto amaño en el Levante-Zaragoza del 2011 que le costó la permanencia al Deportivo). Pero esto es un atropello flagrante para el Deportivo y el fútbol gallego porque podía haber sido afectado el Lugo.

-¿El Deportivo sabe si la Liga quería cancelar toda la jornada y la Federación o el CSD se opusieron?

-Hablamos con Víctor Martín, vicepresidente de la Liga, y nos notifica a las seis y pico de la tarde que en los test realizados al Fuenlabrada han salido una serie de positivos, no nos cuantifican cuántos, y que estaban hablando con la federación y el CSD para ver qué hacían con la jornada, pero la idea que estaba en el ambiente era en primer lugar paralizar el partido. Yo lo que le dije fue que el autocar del Fuenlabrada ni pisase Riazor para no propiciar un problema de salud pública con nuestros empleados. Me interesaba que no hubieran montado ya el vestuario, como había sucedido, y confirmé que no lo habían hecho. Así que la Liga me confirmó que por preservar la salud de los jugadores estaban pensando en aplazar el partido y el resto de la jornada. Con eso me fui al estadio y al entrar creía que se aplazaba toda la jornada.

-¿A quién atribuye el cambio?

-No tengo ni idea. La Liga notificó a las 21.46, ya en el descanso de los partidos, la determinación que toma. Nos enteramos después de los rumores sobre el Elche, que parecía que no iba a jugar porque se había enfrentado recientemente al Fuenlabrada. Esa fue otra imprudencia absoluta, y un motivo más que suficiente para aplazar ese partido, y el resto. Pero vemos que empiezan a jugar los demás y hacemos el escrito a la federación y la Liga para mostrar que nos oponemos y pedimos la suspensión de la jornada completa.

-¿Y qué le ha dicho hoy a Javier Tebas, el presidente de la Liga?

-Le he trasladado nuestra posición, totalmente contraria a lo que él piensa, e insiste en que se hizo lo mejor por el bien general y una causa de fuerza mayor. Yo no lo entiendo, porque se perjudica a quienes no pueden jugar. Imagine que ayer juegan todos al mismo tiempo y el Dépor va ganando 2-0. La presión es muy negativa sobre los rivales. Es que se ha adulterado la competición, quien no lo vea es que es ciego o no lo quiere ver. Ya no digamos el play off...

-El hijo de Tebas es secretario del consejo de administración del Fuenlabrada. ¿Eso le hace pensar algo?

-Esos temas ni los valoro. El Ayuntamiento de La Coruña y la Xunta están en este tema, ha habido una actitud muy negligente y debe ser sancionado tanto por las autoridades sanitarias como por los órganos deportivos.

-¿Se plantean pedir el descenso del Fuenlabrada por este motivo?

-Podemos pedir cualquier cosa, desde que se repita esta jornada, a pactar un acuerdo político y salomónico que no perjudique a nadie. Otra cuestión puede ser esa vía. Iremos con toda la artillería por todos los caminos. Porque nos asisten la razón y la ley.

-Plantea una liga de 24 equipos (incluidos el Deportivo y el Numancia, que no descenderían) y un play off de 6 (incluidos Elche, Fuenlabrada y Rayo).

-Una Segunda de 24 equipos haría justicia. La competición se alarga, pero el modelo puede ser diferente, con grupos de 12 o evitar el play off y hacer tres ascensos directos para que no se aumenten jornadas. La Liga de 24 supone 46 jornadas. En Segunda B ya no hubo descensos esta temporada por la pandemia y cambió el modelo.

-El problema es que Tebas ya dijo hoy que no quiere liga de 24.

-Me parece muy bien, pero también están la federación, el Consejo Superior de Deportes y hay que estudiar todos los términos. Debería ser más cauto; el error se comete entre Liga y federación y lo tiene que subsanar.

-Y entre el Consejo.

-No tengo ese dato. En principio me transmitían la presión del CSD para disputar la jornada, pero en conversaciones con diferentes personas me lo desmentían. No sé si el CSD presionó para disputar la jornada completa. Ellos aducen causas de fuerza mayor, que evidentemente no son justificables para jugar unos partidos sí y otros no.

-¿Se plantean la denuncia a las personas de Javier Tebas, Luis Rubiales e Irene Lozano?

-No lo hemos valorado aún. Ni afirmo ni descarto nada. Lucharemos por los intereses del club de todas las maneras. Hay más perjudicados. Para el futuro, que la última jornada se juegue como se quiera... Eso no puede ser. La normativa es clara en cuanto a las horas de las dos últimas jornadas, empezando justo todos a la misma hora. Ayer se saltó todo a la torera y saltó por los aires el juego limpio.

-Algunos jugadores dejaron Abegondo sin sus enseres. ¿Significa eso que el consejo del Deportivo ya decidió no jugar ante el Fuenlabrada?

-Nosotros pedimos que se dispute toda la jornada. Y a los jugadores les damos un descanso tras jugar muchos partidos en plazos de 72 horas. Sabemos que va a ser muy complicado que haya ningún partido de fútbol. Se debe anular la última jornada.

-Si no se anula la jornada, ¿el Deportivo qué dice?

-No vamos a jugar el partido si no se repite toda la jornada. Además veo difícil que se pueda disptuar. ¿Cuándo? ¿Con un equipo con 12 o 14 positivos? ¿Dentro de un mes o de 15 días? Este partido no se va a poder disputar, seguro.

-Los plazos en la justicia ordinaria son lentos. ¿A qué instancias acudirán para defender sus derechos.

-Iremos por orden: primero los órganos de la federación, luego el tribunal de arbitraje deportivo, y no descartamos también pedir la suspensión cautelar de las medidas en un juzgado. Son movimientos con el equipo jurídico, que hemos ampliado para tener más capacidad de gestión, porque esto lo ve todo el mundo, menos Tebas. En el mundo del derecho deportivo lo ve todo el mundo clarísimo. Es clamorosa la irregularidad.

-El Deportivo ya está perjudicado porque no sabe ni en qué categoría competirá.

-Nos perjudica a muchos: al Deportivo, al Numancia y al Elche, que no sabe si jugará el play off de ascenso ni cuándo. Cuanto antes se resuelva todo, mejor. La mejor solución no sé si es una medida política, pero sí de perjuicio menor a los implicados, pero sería un play off de 6 equipos y solo los dos descensos que ya estaban decididos, y que el Deportivo y el Numancia integren una Segunda de 24 equipos. Todo lo demás terminará en los juzgados y enredará el fútbol. Ante una mala decisión en un momento de tensión por la salud pública, se han equivocado de manera clamorosa.

-¿Han avanzado en ese frente común con otros clubes?

-Sí, vamos de la mano del Numancia, el Elche y el Rayo. Estamos coordinadas las asesorías jurídicas, pero tenemos el apoyo del fútbol español, que no da crédito a la decisión tomada. El perjuicio es enorme y el daño al Deportivo catastrófico. Tienen que recapacitar la Liga y la federación.

-Hoy el Deportivo está descendido a Segunda B. Sería irresponsable no pensar en ese escenario, por muy doloroso que resulte.

-No me siento descendido. Hay un frente abierto muy claro. Estamos de terceros por la cola, en descenso a Segunda B, pero entiendo que faltan cartas en la mesa.

-¿Esta incertidumbre puede afectar a la junta de accionistas del 28 de julio?

-No. Son caminos diferentes. El apoyo del consejo es muy grande y la gente quiere que un socio financiero, [Abanca], entre en el club tanto en Segunda como en Segunda B. Esto unirá más al deportivismo, que manifestará su descontento, su malestar por la decisión tomada ayer y que perjudica al club. Queremos que nos resarzan por el daño.

-La capitalización de 35 millones de deuda por parte de Abanca sigue en pie.

-La primera llamada que tuve ayer fue de Abanca para confirmar su apoyo total al Deportivo, como Hijos de Rivera, Louzao y otros grandes patrocinadores, que nos han manifestado su total apoyo, sea en la división que sea.

-En la junta hay otro tema importante. ¿Se votará la destitución de Miguel Otero, al que han acusado de deslealtad por cuestionar el eje central del proyecto de este consejo?

-Faltan muchos días para la junta, y lo valoraremos en el consejo.

-Las acusaciones fueron muy graves y sin pruebas.

-Son cosas que se explicaron en un comunicado. No hay más que aclarar.

-Hablaba de apoyos del fútbol español.

-Nos ha llamado muchísima gente del fútbol, pero no quiero personalizar. El Dépor es muy querido, un campeón de Liga, y tira del carro del resto de los implicados en este lío.

-¿Y la Federación Gallega de Fútbol apoya la Liga de 24?

-Me llamó Rafael Louzán esta mañana y me garantizó todo su apoyo.

-Segunda B, ¿es viable el club? ¿con qué presupuesto?

-Es un caso improbable que juguemos en Segunda B, pero los números saldrían y sería un proyecto viable para volver al fútbol profesional lo antes posible. Para subir a la primera temporada, sobre todo con el apoyo de Abanca y todo el deportivismo. El escenario A es seguir en Segunda.

-¿Qué presupuesto tendría el club en el escenario B?

-No puedo dar una cifra cerrada, pero sería de los más altos de la Segunda B.

-¿Maneja datos aproximados de los abonados que «se han mojado» y no han pedido la devolución del dinero por los partidos no disfrutados?

-La amplísima mayoría se están mojando. Por ahora ha habido la devolución de abonos de un 1% de los socios, lo que demuestra que la gente siente mucho al Dépor. Con esa fuerza vamos a ser imparables. Volveremos arriba aunque tardemos un año, dos o tres. Seguro.

-Fernando Vázquez fue un revulsivo en enero, pero en las últimas jornadas protagonizó expulsiones, cuando más podía intervenir desde el banquillo, y decisiones deportivas muy cuestionadas. ¿Garantiza su continuidad la próxima temporada, incluso con contrato en vigor?

-Me falta hablar con él, pero incluso hoy hablé con él de empezar a planificar la plantilla con todas las opciones, A y B, con la dirección deportiva. Está identificado con el proyecto. Lo fichamos porque era idóneo para reactivar un equipo muerto que estaba en Segunda B en diciembre. Con errores como todos y muchísimos y enormes aciertos el club hizo 33 puntos en 20 jornadas, una media casi de ascenso directo. Fernando es incuestionable.

-¿En el plan A están Valerón y Manuel Pablo como tándem en el Fabril y Fran como director del fútbol base?

-Lo estamos valorando. Es un paso que queremos dar. Manuel Pablo ya está integrado en el club. Hay grandes posibilidades de que esas dos grandes figuras del Deportivo vengan con el plan A, pero con el B se complicaría muchono, aunque no sea imposible.

-Fran ya manifestó que para él no sería un problema que el club esté en Segunda B.

-Sí, pero tenemos unos recursos que quedan muy mermados, por la televisión te quedas sin nada, tienes un pequeño seguro de descenso y para de contar. Pierdes ya casi seis millones de euros y te cambia mucho el presupuesto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para salir de ahí y necesitamos que Abanca nos dote de ese músculo financiero.

-¿En partidos como el del Extremadura, que sin jugarse nada y con cuatro chavales ganó en Riazor, ha sentido vergüenza por la indolencia de los jugadores?

-Tardaré muchos años en olvidar ese partido, no entiendo cómo pudimos perder esa oportunidad. Pocos partidos se pueden plantear mejor para ganar. No hablo de vergüenza, pero sí de decepción, no sé...

-Esa sensación, que seguro que vivió en más partidos, ¿no le anima a hacer un cambio radical del vestuario?

-La dirección deportiva dirá su plan de futuro. Habrá renovación en el plan B y también en el A porque hay muchos jugadores que terminan contratos. Habrá bastantes caras nuevas.

-El mensaje a la afición es claro: irá hasta el final.

-Sí, como están ellos. A muerte, hasta el final, como está su afición. Este consejo hará igual. No nos vamos a bajar del barco mientras estemos apoyados por ellos, y lucharemos por los intereses del Deportivo.

-Cuando la Primera se amplió a 22 equipos en 1995, dio la sensación de que la movilización de las aficiones fue clave para lograr el cambio. Pese a la pandemia, ¿se plantea reivindicar en la calle los derechos del Deportivo con movilizaciones con prudencia, distancia social y mascarillas?

-Hay que tener muchísimo cuidado por las concentraciones de gente, pero sí hay que buscar mecanismos para protestar socialmente por estas decisiones que nos tienen al borde de la Segunda B. La gente tiene derecho a manifestarse con toda la prudencia.

-¿Cómo valora la gestión sanitaria del viaje del Fuenlabrada y su efecto en la salud pública en A Coruña?

-Con los pocos datos que tengo, entiendo que por algún lado el protocolo falló, incluso también para la Liga. La estancia del Fuenlabrada en La Coruña ha sido negligente. Cuando hay un positivo hay que tomárselo muy en serio y yo creo que no lo han hecho. El perjuicio a la ciudad es enorme, generando un foco de contagio en la zona donde se alojan, y lo han traído de fuera, evidentemente.

-¿Le ha llamado algún dirigente del Fuenlabrada para dar explicaciones?

-En absoluto. Nadie ha llamado, se ha disculpado ni ha dado explicaciones. Ayer le encargué al doctor Carlos Lariño que se dirigiese al Fuenlabrada, y habló con el doctor del club, que no viajó con el equipo, y fue quien nos contó cómo estaba el tema del equipo. Pero no hubo contacto alguno entre las directivas.

-¿Cree que el Fuenlabrada no quería jugar el partido?

-No lo sé. A la vista de todo esto podría ser el infractor el gran beneficiado en la lucha por el play off, por ejemplo. Si se disputa este partido ellos ya saben a qué jugar frente a un rival descendido como nos quieren hacer ver que está el Deportivo. Pero debemos centrarnos en lo que sabemos y en la adulteración de la competición.