Fernando Vázquez: «Estoy pleno de fuerza y seguridad»

La Voz de Galicia

19/07/2020

En las horas previas al decisivo partido por la permanencia, Fernando Vázquez ha transmitido arrobas de optimismo y seguridad en sus propias sensaciones y las que le transmiten los futbolistas del Deportivo. El técnico, que tras la derrota contra el Extremadura reconoció que tenía ganas de pedir perdón y llorar, ha señalado al término del entrenamiento de este domingo que no entiende cómo alguien se puede atrever a dudar de cómo se encuentra. «Estoy superentero y superlúcido. Pero algunas gentes quieren decir que estoy de psiquiatra, pues o. k. Yo digo: el que no crea, por lo menos que no entorpezca. Pero, por favor, dudar de mi profesionalidad o estado de animo no conduce a ningún sitio. Me encuentro pleno de fuerza y pleno de seguridad», ha afirmado.

El preparador deportivista ha reconocido que este lunes afrontará el partido más importante de su carrera, aunque tendrá que hacerlo desde la grada por sanción. «Es un partido muy importante para el Deportivo y para el deportivismo y el club. Y como soy entrenador del Deportivo y lo siento muy adentro, para mí es vital, importantísimo, el más importante, por qué no decirlo», ha razonado. Además, ha afirmado que sus jugadores le trasladan buenas vibraciones de cara al trascendental choque. «Confío en mis jugadores y mi equipo. Vamos a intentarlo por encima de todo, con inteligencia, claridad, lucidez, sin perder el norte. Sabemos que tenemos que ganar el partido y voy a poner todo en el campo para que así pueda ocurrir, como hago siempre», ha señalado tras indicar que en el vestuario están convencidos de que si ganan al Fuenlabrada, se salvarán.

En este sentido, Vázquez ha explicado que nada cambia para él y sus jugadores por llegar a la última jornada liguera a la espera de un tropiezo de sus rivales por la salvación. «No dependemos de nosotros, pero la situación no cambiaría si dependiésemos de nosotros, tendríamos que ganar el partido de todas todas y yo estoy convencido de que ganando el partido, si lo conseguimos, tendremos que mirar otros campos, pero considero que tenemos ciertas opciones, si cumplimos bien con nuestro trabajo», ha añadido. El Deportivo necesitará ganar al Fuenlabrada y que el Albacete o el Lugo no lo hagan, o bien empatar y una carambola que implique, además, al Numancia.

Los mensajes que el entrenador coruñés está trasladando a la plantilla deportivista de cara al choque son, según ha afirmado, de orgullo por su trayectoria en la segunda vuelta. «Sabíamos que iba a ser complicado y difícil, pero incluso esta situación que tenemos ahora seguro que la hubiera firmado el cien por cien de los aficionados del Deportivo en el mes de enero. A mis jugadores les traslado el orgullo de que hicimos una segunda vuelta extraordinaria, cometimos algún fallo importante, pero en el conjunto general no hay nada que decirle al equipo: si fuimos capaces de ganar partidos importantes contra grandes equipos por qué no al Fuenlabrada. Necesitamos fe y unidad. No necesitamos desconfianza o excusas, solo unión. El equipo está superresponsabilizado, sabe a quién representa y si conseguimos ganar este partido y nos salvamos, los jugadores serán héroes y si no, tendremos que asumir nuestra responsabilidad», ha añadido, sin confirmar si, pese a que tiene contrato en vigor, continuará en las filas deportivistas pase lo que pase este lunes.

Al respecto del rival del decisivo choque, el Fuenlabrada, ha recordado que a este le basta un punto para acceder a la promoción de ascenso a Primera, por lo que, ha insistido, «sé cómo puede jugar». «No es lo mismo tener que ganar, que tener que empatar. Esta va a ser la situación. Vamos a encontrarnos un equipo como no encontramos nunca en la categoría, un equipo que nos va a esperar. Va a ser una situación diferente a la que nos habíamos encontrado hasta ahora», ha avisado.