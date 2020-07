Mollejo: «Hay opciones reales, y bastantes, de salvarnos»

0

18/07/2020 13:25 h

El extremo del Deportivo Víctor Mollejo ha defendido las «opciones» del equipo coruñés de lograr la permanencia en Segunda, a pesar de que depende de terceros, y ha considerado que estas son «reales y bastantes». «No sería un milagro salvarnos, para nada, porque hay opciones reales, y bastantes, de que ganando nos podamos salvar. En la última jornada puede pasar cualquier cosa y nosotros, con los tres puntos, tenemos muchas posibilidades de que, si algún rival no gana podamos salvarnos», declaró en rueda de prensa el día después de la derrota ante el Mirandés (1-0).

Ese tropiezo, el tercero consecutivo del equipo, le ha situado de nuevo en las posiciones de descenso y las cuentas de la permanencia pasan por ganar y que no lo hagan el Albacete o el Lugo o empatar y que pierdan esos dos equipos y no se imponga el Numancia. «El vestuario estaba triste por la derrota, pero en el momento en que acabó el partido, los capitanes hablaron, también el entrenador, y tuvimos claro que no era el momento de estar fastidiados, sino de venirse arriba, de pensar en el siguiente partido. Es lo que tenemos que hacer. Va a ser el partido más importante de la temporada», dijo.

Indicó que en ese encuentro los blanquiazules deben agarrarse a «como» lo venían «haciendo» desde que se reanudó la temporada tras el parón por el covid-19 para imponerse al Fuenlabrada, que tiene opciones de acceder al play off de ascenso. «Quitando estos tres últimos partidos, hemos jugado muy bien y conseguido victorias. No contábamos con estos tropiezos y llegar así a la última jornada, pero tenemos que ser fuertes y el día del Fuenlabrada, a tope», señaló.

En busca de una explicación al cambio que ha dado el equipo después de la victoria ante el Huesca, con la que el Deportivo acariciaba la permanencia, el jugador cedido por el Atlético de Madrid admitió que ante el Málaga y el Extremadura pudo haber relajación. «Antes teníamos claro que había que ir a por la victoria, fuimos a por ellas, fuimos un equipo, y conseguimos los tres puntos. Ahora, evidentemente, sobre todo en los primeros partidos, no creo que pasase ayer, tuvimos ese punto de relajación, no logramos ni conseguir un empate», razonó.

Mollejo, uno de los jóvenes de la plantilla, reconoció que «sería una gran mancha en el currículo» un descenso con el Deportivo. «Sobre todo en mi caso. Es mi primera temporada como profesional y un descenso puede marcarte para toda la vida, pero no está todo decidido, hay opciones para que eso no ocurra y vamos a luchar por ellas», insistió.

Con optimismo, a la afición le recordó que «en diciembre» el Deportivo, que era colista tras haber estado 19 partidos seguidos sin ganar, estaba «mucho más hundido que ahora y con muchas menos esperanzas que ahora». «Llegamos a la última jornada con opciones de salvarnos, que era impensable con 12 puntos al acabar la primera vuelta. Es verdad que lo hemos tenido ahí y lo dejamos escapar y llegamos a esta jornada con esa presión e incluso no dependiendo de nosotros mismos, pero el deportivista nunca se rinde, cree hasta el final y no tengo duda de que la afición confía», aseguró. Mollejo admitió que «sería muy cruel» perder la categoría porque «un descenso siempre es jodido», y prometió «luchar hasta el último minuto» ya que «el equipo está convencido de que se puede» lograr la permanencia.