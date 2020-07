Fernando Vázquez: «No conseguimos ganar el partido por mala suerte»

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

17/07/2020 23:53 h

Aunque tocado, como no podía ser de otra forma por el resultado, Fernando Vázquez no ofreció en esta ocasión la imagen de derrotado del encuentro anterior. Asumió su culpa en el planteamiento inicial, mostró su convencimiento de que el Dépor había merecido incluso la victoria y asumió que el no depender de sí mismo complica mucho la permanencia en Segunda. Pese a todo, insistió en que «se trata de levantarse, mirar hacia delante y ganar al Fuenlabrada. No hay vuelta de hoja. Ganar y esperar qué pasa en los otros partidos».

El entrenador blanquiazul explicó los motivos de su alineación y la disposición táctica de sus jugadores: «Planteamos un partido a esperar y contraatacar. Pero fracasamos en la primera parte. Toda la responsabilidad es del entrenador. En el segundo tiempo, hicimos cuatro cambios y el equipo reaccionó positivamente. Pero por mala suerte no conseguimos ganar el partido. Por este planteamiento no alineé a Aketxe. Porque era un encuentro para correr, no para dominar. No es la primera vez que lo hago. Ya fue así el inicio en Tenerife. Pero las cosas no salieron como esperaba. No corrimos, no contraatacamos. El primer tiempo fue un fiasco», subrayó Vázquez.

Sin llegar a explicarse por qué el equipo ofreció en los últimos duelos la imagen tan diferente a anteriores compromisos, el técnico insistió en que le gustó el segundo tiempo -«creamos bastantes situaciones de gol, no solos ante el portero, pero sí muchas posibilidades de remate», aclaró- y no descarta que «la responsabilidad y la presión pueda estar pesando al equipo», aunque cree que eso es algo «muy difícil de valorar para un técnico».

Tras explicar que vio un vestuario dolido, no cree que sea un milagro salvar la categoría. Asume que no es la situación ideal, pero tampoco lo ve imposible.

«No dependemos de nosotros, pero tampoco hay que buscar un milagro. Dependerá de lo que hagamos nosotros y el resto de los equipos, porque está claro que puedes ganar tu partido e irte igual al pozo; es lo triste de no haber conseguido aquí un punto», señaló un Fernando Vázquez que insistió en varias ocasiones en que el problema que había tenido el equipo en la primera parte fuera de creación: «Defensivamente no estuvimos mal, pero si cuando tienes la pelota eres incapaz de llegar a la portería contraria, está fallando el planteamiento», sentenció dolido el entrenador de Castrofeito.