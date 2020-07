Fernando Vázquez: «Es momento de estabilidad, confianza y calma»

0

La Voz de Galicia

16/07/2020

En el olvido quedó ya la imagen pesimista y desolado de Fernando Vázquez del pasado domingo, tras la derrota frente al Extremadura. Han pasado días y el técnico asegura encontrarse fuerte para afrontar las dos finales que le quedan al Deportivo para tratar de hacer buena la renta que tiene y salvar la categoría. Ha aparcado el dolor que le produjo la vergonzosa imagen ofrecida por el equipo y también cualquier posible enfado con Emre Çolak.

Está centrado en el encuentro de este viernes en Anduva, en donde está convencido de que «cada mínima ayuda que los jugadores nos puedan dar» la va «a aprovechar en beneficio del equipo». Porque entiende el entrenador blanquiazul que no es momento de revoluciones ni represalias. «Es momento de estabilidad, confianza y calma», expresó tanto refiriéndose al juego del equipo como a la inclusión de Emre Çolak entre los convocados, después de su acto de indisciplina del pasado lunes, cuando no se presentó al entrenamiento sin autorización.

«Çolak es un chaval con un corazón enorme. Un gran chaval. Buen futbolista, pero a veces su problema es que no sabe gestionar sus propias emociones, que lo llevan a cometer ciertos errores difíciles de entender. Tiene que ver con la gestión emocional y lo puedo llegar a entender. Nada pasa. No pasó nada. Pasamos por encima de esta situación porque necesitamos a todos en estos momentos. Cada mínima ayuda que los jugadores nos puedan dar lo voy a aprovechar en beneficio del Dépor», subrayó Fernando Vázquez en su comparecencia virtual ante los medios informativos.

Las dos últimas derrotas sufridas, que han hecho volver a temer por la permanencia, son para el entrenador algo a tener en cuenta, pero que no debe emborronar el buen papel realizado por el equipo desde el pasado mes de enero, en el que él se hizo cargo: «Hay que ver todo en perspectiva. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Hay que ver la situación en la que estábamos y cómo estamos ahora. Dependemos de nosotros. Ese orgullo hay que sacarlo y expresarlo en voz alta. A pesar de la derrota del domingo. En Miranda, vamos a ir a por todas. Trabajamos por nuestra afición, que es superimportante para nosotros. Vamos a hacerlo por ellos».

En este sentido, volvió a incidir en el hecho de que el Dépor es uno de los grandes perjudicados de jugar sin público: «A muchos equipos, entre ellos el Dépor, les beneficiaría de manera extraordinaria jugar ante nuestro público. Seguro que muchos partidos de los que no ganamos en Riazor lo hubiéramos conseguido. Claro que echo de menos a los aficionados y el ambiente que se generaba en Riazor».

Fernando Vázquez ya capitaneó al Dépor que en la temporada 2012-2013 descendió a Segunda División tras resurgir con él jornadas antes del final de la Liga y caer en los dos últimos partidos. Admite que puede haber cierto paralelismo esta campaña con aquella, pero hace matices: «Era una situación que teníamos medio vencida y no supimos ganar en los últimos partidos. A pesar de perder, en Valladolid se hizo un partido muy digno. Y contra la Real, en Riazor, el equipo estuvo increíble. Ahora estamos siendo un poco menos competitivos».

Y, sobre su estado anímico, aseguró encontrarse en plenitud de facultades: «Parece ser que hay gente que me ve un poco bajo. No sé por qué. Supongo que sería por las declaraciones del otro día. Pero estoy entero y fuerte. No tengo problema. Me recupero rápido y aquí estamos para un partido muy importante», sostiene antes de explicar que más adelante hablará de sus continuas amonestaciones, que no quiere distraer la atención, pero que entiende que ningún árbitro puede reprocharle nada y que no comprende por qué el otro día volvieron a caerle partidos de castigo cuando «en el segundo tiempo me dediqué a animar y chillar, no a dar órdenes»