34, 37, 40, 42, 44 y 45... Los números del bochorno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

12/07/2020 20:53 h

34, 37, 40, 42, 44 y 45. No. No son los números del sorteo de la Lotería Primitiva del sábado. Son los dorsales de los seis futbolistas del filial del Extremadura que jugaron en Riazor y que derrotaron a un Dépor que no pudo contra medio conjunto de Tercera División. Son los números de la vergüenza.

El equipo B del club extremeño disputará este mes la fase de ascenso a Segunda B y, tras el descenso, Manuel ha apostado por ir rodando a algunos de los jugadores que tendrán que lograr el cambio de categoría. Varios ni se habían estrenado esta temporada todavía con el primer equipo.

Y, frente a ellos, el mismo Dépor que hace dos semanas daba un recital frente al Huesca, ofreció una imagen paupérrima. No fue el peor partido de la temporada. Ni mucho menos. Pero a la hora de enjuiciar el trabajo realizado por los coruñeses hay que tener en cuenta que enfrente tenían a unos chavaliños sin apenas experiencia en la Segunda División.

Quizá, verse tan pronto por delante en el marcador hizo que los blanquiazules se acomodaran en exceso. Especularon de forma absurda con un siempre peligroso 1-0 y, en un final loco, acabaron apuntillados por Pinchi, un chaval formado en Abegondo y que hace dos años alguien aseguró que no tenía sitió en Riazor. En este duelo sí lo tuvo. Vaya si lo tuvo.