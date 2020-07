Riazor, el aval para la salvación del Deportivo

El entrenador del Deportivo quiso explicar la situación de Málaga que ha provocado su nueva sanción de tres partidos de suspensión y habló del partido de mañana ante el Extremadura

Pedagógico y calmado, Fernando Vázquez ha querido explicar los hechos que ocurrieron en el túnel de vestuarios de La Rosaleda y que el árbitro describió en el acta del Málaga-Deportivo. El entrenador coruñés se ha mostrado especialmente molesto con la redacción del escrito e insistió que él no es un macarra, tal y como, en su opinión, lo da a entender el relato del colegiado López Toca.

En la rueda de prensa que ha dado este sábado Vázquez ha insistido en que considera las sanciones a los entrenadores «antiguas y un poco fuera de siglo; habría que hacer otra cosa, pero no mando en estas situaciones» y ha dado su versión de los hechos ocurridos tras el partido del pasado miércoles: «El vestuario del árbitro está al lado del vestuario local. No fui a buscar al árbitro. Cuando me metí dentro, el árbitro estaba subiendo las escaleras para su vestuario y yo en voz alta le dije lo siguiente: "Un gol tiene que ser anulado cuando venga precedido de una mano, sea voluntaria o involuntaria". Se lo dije así en voz alta. Nada más. No soy un macarra. Si leemos la redacción del acta, parece que soy un macarra que me acerqué al vestuario con intención de amenazarlo o agredirlo. A mí nadie me agarró. Le dije eso y estaba el delegado y me dijo: "Vamos", y me marché. Pero la lectura del acta da a entender que yo estaba arrebatado. No, en absoluto. Fui expulsado muchas veces y que miren, por favor, en qué circunstancias y por qué. Nunca por insultar, y sí por pedir explicaciones».

Seguir leyendo