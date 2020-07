El partido de Vázquez desde la grada: «Çolak, ven a jugar»

Fernando Vázquez pide cautela y elogia a Santos: «Me alegro por Christian, especialmente por él, sé que está sufriendo»

«A veces el objetivo parece estar cerca, pero es cuando más lejos está». Con esa reflexión arrancó Fernando Vázquez la rueda de prensa. El técnico conoce de primera mano los riesgos de la euforia y alerta acerca de ella ahora que el Deportivo se ha colocado a un paso de sellar una permanencia que llegó a ver imposible. «Venimos de una situación durísima y ahora vemos el objetivo cerca, pero no lo tenemos todavía. Hay que tener mucho cuidado con esa sensación de calma. Ya viví alguna situación en que me faltaba nada para conseguir un objetivo y no lo logré», avisó.

