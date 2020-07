¿Está el Deportivo salvado?

No es matemático ni mucho menos, pero la victoria del Deportivo ante el Huesca, y sobre todo las sensaciones que quedan tras el triunfo, hacen desatar la euforia viendo como el objetivo se acerca. Fernando Vázquez calculaba que el equipo necesitaría 50 puntos y ya suma 48 en la tabla. El técnico avisa. Dice que parece cerca, pero todavía está lejos. José Manuel Pose e Iván Antelo confrontan sus opiniones ante la pregunta si, de facto, el Deportivo está ya salvado.

Las cifras no lo dicen

Las cifras no lo dicen

No estará salvado porque lo números así lo dicen. Si el Deportivo pierde los cuatro partidos que faltan estará descendido a Segunda B, seguramente. Logrará la permanencia cuando las cifras lo digan, y no es el caso ahora mismo. Otra cosa es que la trayectoria del equipo nos hace ver que ha dado un paso de gigante para lograr el objetivo y que eso es de celebrar, pero no para festejar. Se ha ganado a un equipo fantástico y eso significa que, hoy por hoy, el Deportivo también lo es. Lo avisó Richard durante el confinamiento, que el equipo iba a ser dificilísimo de vencer. Así está siendo y eso nos invita al optimismo, aunque no tenemos que olvidarnos de dónde venimos y de la primera vuelta que hicimos.

El partido fue fantástico, porque pongo en valor lo que había enfrente un Huesca, que es uno de los equipos que más me gustan porque dominan muchos aspectos del juego. Y, con todo, el Deportivo fue claramente superior en la primera mitad y luego, en la segunda, fue capaz de rentabilizar la ventaja ante un rival con muchísimos argumentos ofensivos. Es para estar más que orgullosos de este equipo.