Escaso botín para un partido muy completo

La Voz de Galicia José Manuel Pose

30/06/2020 23:18 h

El Deportivo vuelve de Tenerife con un botín escasísimo tras su partido más completo de la temporada. En la primera parte, apenas permitió que el adversario generara nada en el entorno de su área. En la segunda, Dani Giménez no tuvo que intervenir frente a un equipo que pelea por entrar en play off. Si era de justicia ir por delante y no se iba, más injusto se antojaba ir por detrás de una manera como la que deparó el 1-0. Otra vez el equipo por detrás, obligado a corregir un resultado en contra.

El penalti que permitió adelantarse a los locales da la razón a la teoría de que pocos colegiados han jugado al fútbol. Si se congela la imagen, puede dar la sensación de que justo en el momento en que Mujaid va a la disputa carga sobre el rival. Sin embargo, la realidad es que el central del Deportivo tenía ganada la posición y a partir de ahí no se desplaza lateralmente. Es el contrario el que varía su trayectoria. Se reabren las dudas acerca del VAR; una herramienta que ha generado mucha polémica en los últimos días.

Más allá de eso, entre lo más llamativo del duelo está la confianza de Fernando Vázquez en Valle. Nada menos que para reemplazar a Uche, un futbolista de un perfil completamente distinto al suyo. Un paso más dentro de todo lo que hizo el entrenador del Dépor en el Heliodoro. Una apuesta por el control del partido con la pelota y la buena circulación de balón. El aprovechamiento máximo de los espacios. Ese cambio forzado pudo trastocar un poco los planes del técnico, que no agotó las sustituciones por primera vez tras el parón.