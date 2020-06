Fernando Vázquez: «Con el segundo gol se destapó el champán, nos volvimos locos»

0

27/06/2020 20:52 h

Fernando Vázquez repasó los distintos momentos por los que atravesó el duelo con la Ponferradina, en su larga respuesta a una de las preguntas de la rueda de prensa posterior al encuentro: «Salimos un poco a controlar ante un equipo que lo está haciendo de forma sencilla, con un fútbol simple, pero que mete en problemas a todos los equipos. No estuvimos muy frescos, nos faltó chispa respecto a otros partidos. En el primer tiempo no me estaba pareciendo un partido complicado y el rival no me parecía de la entidad que yo esperaba. En el segundo, nos hundimos hacia atrás, el rival nos presionaba alto y no teníamos capacidad para salir. Antes del gol de ellos ya iba a modificar el equipo y su tanto dificultó la revitalización. Los carriles estaban mejor tapados y eso nos impidió reaccionar con más fuerza. Afortunadamente, conseguimos remontar al final».

«Con el segundo gol se destapó el champán, saltó para arriba y nos volvimos locos. Es una victoria fundamental para el objetivo final», subrayó el técnico blanquiazul. Afirmó que nunca perdió la confianza en la remontada: «Claro que creía, porque pienso que había armas suficientes para llegar al gol. Pero había momentos en que teníamos que ser súper presionantes y estábamos un poco despistados. No estuvimos lo suficientemente rápidos, con chispa y sobrados». «No vi a un Dépor en condición suprema», admitió.

Todo cambió en el descuento. «Cuando un equipo remonta en los últimos minutos un marcador adverso es un estallido de alegría e ilusión. Así está el grupo en estos momentos», comentó el míster. «No me imagino esta victoria con público. Sería impresionante», sostuvo Vázquez .

El puesto de Valle

Entre los cambios, el más sorprendente fue el que llevó a Valle a gobernar la medular. «Con Borja buscaba más calidad de pase —detalló el técnico—. Está capacitado para hacer cambios de orientación, buscar al punta con facilidad porque tiene un golpeo exquisito. Buscaba más creatividad en el centro del campo para ver si con Aketxe y Çolak podíamos buscar a nuestros delanteros. Quería un poco más de control técnico y táctico».

«Pensar ahora en el play off sería inapropiado, vanidoso y falto de humildad»

El Deportivo de Fernando Vázquez ha acumulado unos números al alcance de muy pocos equipos de la categoría. Registros fundamentales para huir de la quema y ocupar ahora mismo plazas que dan cierta tranquilidad. «Cuando vine dije que me gustaría hacer una segunda vuelta de play off y eso es lo que estamos haciendo», destacó el entrenador de Castrofeito.

Pese a la gran racha, que incluye estar saldando sin derrotas las citas posteriores al parón, el técnico opina que «pensar en el play off sería inapropiado, vanidoso y falto de humildad. No significaría nada positivo para el equipo. Cuando lleguemos a cincuenta puntos, no nos vamos a ir de vacaciones. A partir de ahí, sí podríamos perseguirlo».

Reflexionó así sobre el valor del triunfo ante la Ponferradina: «Esto significa que tenemos 44 puntos y que nos falta ganar dos partidos para conseguir la permanencia del Dépor, que es para lo que vine aquí».

Aludió además a la celebración del autor del tanto definitivo, cuyo futuro en el club está en el aire, a juzgar por sus recientes publicaciones en redes sociales. «No tengo ni idea de lo que va a pasar con Çolak en estos momentos. Estamos contentos con él. Nos resolvió el partido. Tenemos un gran grupo y estoy orgulloso de la relación entre cuerpo técnico, jugadores, fisios, médicos... Si después de ganar al Elche decía que teníamos un poco de oxígeno, ahora el equipo se va a dormir con una sensación maravillosa. Y el entrenador también», manifestó.