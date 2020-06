Bolo: «Hemos hecho un partido mejor que el Deportivo, pero se llevan los puntos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

27/06/2020 19:42 h

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina, resumió así el desenlace del encuentro: «No estaba pasando nada porque el equipo estaba defendiendo muy bien todas las acometidas del Deportivo. No estaban teniendo ninguna ocasión y un balón parado ha hecho que tuviéramos la jugada desgraciada de meternos el gol. El Deportivo no encontraba ninguna ocasión, se precipitaba porque no les estábamos concediendo nada. Luego hemos tenido una ocasión muy clara que nos han sacado, y en la última jornada del partido, defendemos mal, se nos va un jugador por línea de fondo, pasa atrás y lo han metido y no han perdonado». Un final cruel para la Ponferradina, que dejó a su técnico con mal cuerpo. «Nos vamos jodidos porque no merecíamos que este partido acabara así», resaltó en sala de prensa.

«Lo que siento ahora es orgullo de mi equipo. No puedo poner ningún pero a mis jugadores. Solo puedo darles un abrazo y decir que este es el camino, lo que nos ha llevado a estar aquí. No hemos tenido la suerte necesaria, no solo para puntuar sino para llevarnos la victoria, cuando todo hacía pensar en que eso iba a ser así. Hemos cometido el error en dos acciones aisladas y no me puedo quedar solo con esas acciones», subrayó Bolo.

«Es normal que estemos tristes y decaídos, pero mañana vuelve a salir el sol. Hemos hecho un partido mejor que el Dépor, pero ellos se llevan los tres puntos. Desearle mucha suerte a Fernando, que ha sido una persona importante en mi carrera», cerró.