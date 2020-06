Malestar en el Deportivo Lico ante una OK Liga de 16 equipos y sin play off

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

23/06/2020 17:26 h

Las Asamblea de Clubes de Hockey ha votado a favor de que la próxima campaña la OK Liga se conforme de 16 equipos y sin play-off, modalidad creada la temporada pasada para hacer más atractiva la competición, pero que no llegó a disputarse debido a la suspensión de la competición a causa del covid-19. Ante esta postura, el Deportivo Liceo ha mostrado su disconformidad puesto que la entidad coruñesa prefería que la Liga se compusiese de dos grupos de ocho equipos y con un play off para decidir al campeón. «Creemos que es el formato menos malo en las circunstancias actuales, con 16 equipos y la incertidumbre ante un posible parón de la liga. El hockey necesita un formato atractivo y los playoffs hacen que la competición gane repercusión y notoriedad», apunta la entidad verdiblanca en un comunicado.

A falta de la confirmación por parte de la Federación Española de Patinaje, que previsiblemente aprobará lo acordado en la Asamblea, el próximo curso, el Liceo competirá en una liga de dieciséis equipos.

Por otro lado, otro de los puntos acordados por los clubes, ha sido la posibilidad de disputar partidos de OK Liga los viernes por la tarde. En dicho punto, la Asamblea acordó que el equipo local podría fijar la fecha del partido de manera unilateral, siempre y cuando el equipo rival sea de la misma comunidad. Este acuerdo dejaría en inferioridad de derechos al Deportivo Liceo puesto que, al ser el único equipo de fuera de Cataluña, nunca podría hacerlo sin autorización previa del equipo rival.

El Deportivo Liceo ha afirmado que «aceptará las condiciones de competición que fije la Federación Española de Patinaje, por muy adversas que sean, y seguirá intentando defender sus intereses particulares y del hockey en general, intentando fomentar siempre este deporte en nuestra comunidad».