Fernando Vázquez: «No entiendo por qué nosotros estamos jugando cada tres días y el resto no»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 22/06/2020 14:29 h

Fernando Vázquez volvió a lamentarse de que su equipo vuelve a tener menos descanso que su rival, el Elche, que jugó un día antes. «Si hay algo que desequilibra una competición es la diferencia de descanso de los futbolistas. No entiendo por qué nosotros estamos jugando cada tres días y el resto no. Contra el Rayo incluso con menos de las 72 horas. Y ya no solo físicamente influye, mentalmente es muy definitivo. El fútbol es un deporte de atención, de inteligencia.. Y estos factores influyen», explica.

Pese a ello, el de Castrofeito destaca que está viendo bien a los suyos. «Los futbolistas están bien. El equipo no cae al final de los partidos. Por ahí no tenemos problema. Pero lo importante no es ahora. Seguimos jugando con poco descanso y poco a poco se va notando. Falta un mes. El equipo está respondiendo bien, pero la incógnita es lo que va a pasar más adelante», destaca.

«Lo importante es el equipo, más que nunca. Todos son necesarios para conseguir el objetivo. Los que salen están repsondiendo perfectamente a la nueva situación», agrega. En ese sentido, no desvela si Christian Santos se ha ganado la titularidad. «Sí y no. Conozco a las futbolistas, pero los utilizo cuando considero oportuno. Christian etsuvo bien, pero tengo que gestionar mi plantilla con acierto», apostilla.

Vázquez se ha mostrado muy flexible a la hora de plantear los partidos. «Soy muy autocrítico desde el banquillo. En Oviedo empezamos jugando con línea de cinco y cambié a un 4-2-3-1. Y contra el Rayo hice lo contrario. Es negativo ir detrás en el marcador, pero también es positivo porque permite al equipo arriesgar más», comenta.

El punto de Vallecas ha sacado del descenso al Deportivo de forma provisional «Es una alegría fictica verse fuera del descenso, pero no supone nada especial. Seguimos ahí un grupo de equipos», apunta.