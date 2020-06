Vázquez: «Estaba pensando en cómo celebrar el 3-2 esta noche»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

20/06/2020 20:33 h

«La clasificación no la miro mucho. Lo digo en serio. Sé los partidos que tenemos que ganar, lo que tenemos que hacer y creo que lo vamos a cumplir. Estoy responsabilizado, sé qué club es este y la afición que tenemos. Ya me gustaría que la gente que está sufriendo estuviera aquí con nosotros. Estoy convencido de que con público habríamos ganado el partido». Fernando Vázquez echó de menos a quince o veinte mil personas al mismo tiempo. El técnico se mostró convencido de que con el aliento de la hinchada, la fenomenal remontada se habría consumado. El empate definitivo pilló al míster imaginando un final feliz. «Estaba pensando en cómo celebrar el 3-2 esta noche», confesó ante los medios.

Su análisis posterior al encuentro incluyó el reconocimiento de errores. «Planificas un partido, piensas cómo va a ocurrir, pero al final las cosas son como son y hay un entrenador en el equipo rival. La estructura y los futbolistas que elegí no estaban funcionando. Me hacían peligro y no creaba en exceso. En la idea de partido seguramente me equivoqué, no acerté. No sé si en la estructura, la elección de futbolistas o la estrategia de partido que planteé», admitió el míster. La reacción tardó tres cuartos de hora. «En el segundo tiempo superamos ampliamente al Rayo, pero no llegó», lamentó el técnico blanquiazul.

«En el fútbol hay un 50 % de variables que no dependen del entrenador ni del equipo. Yo me preocupo del otro 50 % Es posible que en la racha buena, ese 50 % estuviera de mi lado y en esta de ahora, no. El equipo sabe que es capaz de remontar un resultado adverso», analizó Fernando Vázquez. «A veces el marcador mueve las mentes de los futbolistas. No estuvimos bien. El Rayo nos cogía con cierta facilidad y encajar un gol en el primer minuto es complicado. También lo es cómo fueron el segundo y el tercero, como en Oviedo, y eso es muy positivo para todos», concluyó.

Los dos técnicos, unidos en una crítica

«Hay que decir alto y claro que no jugamos ni con 72 horas de recuperación. Con 68. Esto que parece que no tiene valor influye decididamente en el estado de forma, la condición física y el estado de ánimo del equipo. Eso lo estamos pagando». Fernando Vázquez volvió a denunciar la planificación realizada por la organización del campeonato y el lastre que está suponiendo para el conjunto blanquiazul la acumulación de encuentros. Más, tras llegar de un parón forzoso que afectó a la forma física de los futbolistas.

Afectados por el calor

Fue su única referencia a las condiciones en que se disputó el choque. Un aspecto en el que se detuvo repetidamente Paco Jémez, especialmente incisivo en el tema del horario. «En España no se puede jugar a las cinco de la tarde. Que se las apañen como puedan pero no se puede jugar a esta hora. Se equivocan», sostuvo el entrenador del conjunto visitante, quien retornó después a este aspecto durante su comparecencia ante los medios: «Aunque alguno crea que aquí no hace calor, aquí hace una calor que te cagas, y eso se nota en el desgaste. Que no se crean que por eser el norte no hace calor. Aquí hace calor, y si no que se cojan un avión y se suban a verlo».

El Rayo también sufrió la acumulación de citas con menos de 72 horas de descanso y aunque Jémez quiso dejar claro que en general estaba satisfecho con la organización de La Liga, reclamó que se corrigieran tanto el reparto de encuentros dentro del calendario competitivo como la hora de arranque.