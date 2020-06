Paco Jémez: «A mis jugadores no les reprocho nada, ha sido mérito del Dépor»

0

20/06/2020 20:36 h

«El fútbol es un deporte en el que pasan cosas; si no, no despertaría las emociones que despierta. El Dépor ha hecho cambios y ha tenido la fortuna de que en sus dos primeras llegadas nos ha hecho dos goles. Aún así el equipo no se ha desconectado, ha seguido metido». Ese fue el primer análisis de Paco Jémez acerca de lo sucedido sobre el césped de Riazor. «A mis jugadores no les reprocho absolutamente nada. Ha sido más mérito del Dépor», apuntó el técnico visitante. Aún así, reclamó que «hay que saber lidiar con las situaciones de locura. Cuando vas ganando dos cero lo que menos te interesa es un partido loco».

«Es un equipo muy bueno con el balón en los pies. Sabía que esto podía ocurrir», apuntó Jémez acerca de la escuadra coruñesa, a la que deseó un buen final de competición: «Al Dépor a partir de ahora le deseo lo mejor de lo mejor, que no tenga problema para salvar la categoría». «Cuando ves la plantilla piensas ‘‘¿este equipo cómo está aquí?’’ Tiene muy buenos jugadores. Pero las inercias y las dinámicas del fútbol nadie las entiende. El punto de arranque del Dépor debería ser esa plantilla», prosiguió el exjugador blanquiazul. «El otro día levantó un 2-0 al Oviedo, hoy a nosotros...».

Poco amigo del videoarbitraje

Lo sucedido sobre el césped ayudó a refrendar a Jémez su poca sintonía con el sistema del videoarbitraje, que ha criticado en repetidas ocasiones y al que volvió a señalar: «Ya sabéis lo que pienso del VAR y ha ayudado a que el partido se volviera más loco todavía».