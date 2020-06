¿Está el Deportivo en el camino de la salvación?

Tres partidos desde el reinicio de Liga, tres empates. Tres puntos, con luces y sombras, que sin embargo no sacan al equipo de Fernando Vázquez de la zona baja de la tabla. Ante el Rayo, el equipo rmeontó el 0-2 con el que se llegó al descanso, pero acabó cediendo la igualada a tres en el tiempo de prolongación. ¿Hay motivos para creer en la salvación? El entrenador José Manuel Pose y el periodista de La Voz Iván Antelo explican sus sensaciones.

La plantilla es suficiente

Siempre hay algo a lo que agarrarse para seguir creyendo, pero en este caso la verdad es que se ve que la plantilla que hay es suficiente como para poder conseguir la salvación. Siempre que hay cambios algo resurge ahí y se ven cosas positivas. Es muy difícil remontar dos veces seguidas, un 2-0 en Oviedo y un 0-2 ante el Rayo, y el Dépor lo ha hecho. Solo hay que ganar en confianza. No sé la razón, pero no se acaba de tenerla de inicio ni con la defensa de cinco ni con la de cuatro. Si se arriesga demasiado a depender de las remontadas, va a llegar un momento en que no sea suficiente. En la cabeza de Fernando seguro que ahora estará cerrar cuanto antes su portería. La mejor racha coincidió cuando se encontró la solidez defensiva que ahora no se tiene. Si eres capaz de meter cinco goles en dos partidos, que solo te han dado 2 puntos, es que tienes calidad. Hay que tener un punto más de ambición.