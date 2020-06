Fernando Vázquez: «Me afecta jugar sin público»

0

19/06/2020 16:03 h

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha considerado que su próximo rival, el Rayo Vallecano, visita este sábado el estadio de Riazor «lanzado» y con «ánimo de ascenso» después de haber retomado la competición con siete puntos de nueve. «El Rayo viene lanzado. Las cosas le están saliendo perfectamente, su estado de ánimo es de ascenso, viene en línea ascendente. Está en buen estado y lo vamos a tener complicado. Está claro», comentó en una rueda de prensa telemática.

El técnico deportivista advirtió de que el conjunto que dirige Paco Jémez «es peligroso porque está bien construido», si bien matizó que «no hay equipo que no tenga algún defecto». Además, dejó claro que para él no tiene un componente especial por haber dirigido al Rayo en el pasado. «Es un partido especial por lo que significa para el Dépor; mi lazo con el Rayo es de hace 20 o 22 años, así que eso está totalmente olvidado. La importancia la tiene el partido en sí por lo que representa», aseguró.

Vázquez reconoció que le «preocupa» que el equipo haya empezado «a recibir goles» y también admitió que «en el aspecto ofensivo» su equipo no está «siendo súper productivo». Respecto a los cambios de sistema que ha hecho en los últimos partidos, como en Oviedo, donde empezó con cinco defensas y pasó a cuatro, dejó claro que no es «un problema de indefinición» y que todo lo que pone en «el terreno de juego» lo tiene «perfectamente» preparado.

El técnico gallego confesó que le «afecta» jugar sin público, algo que también influye en el rendimiento de jugadores como el turco Emre Çolak. «Es un futbolista de una categoría impresionante, pero es evidente que su rendimiento no está al nivel de su categoría, lo que podíamos decir de muchos jugadores tras el confinamiento. Es un jugador que comunica con la grada, especialmente en Riazor y la falta de feedback, como la noto yo también lo nota él», sostuvo.

Çolak falló un penalti ante el Oviedo, en donde previamente mantuvo una conversación con Beauvue por ver quién ejecutaba la pena máxima. «En este partido no estaba tomada la decisión de quién lo tiraba, no habíamos hablado de eso. Había unos cuantos y lo decidieron. Pero sí, voy a optar por tomar la decisión en el vestuario», aclaró el entrenador.

Ante el Rayo no podrá contar con Abdoulaye Ba por una cláusula de su contrato de cesión, pero igualmente anunció que le dará más oportunidades a pesar de que no ha estado afortunado en los partidos que ha jugado con el Deportivo. «Hablamos y no soy un entrenador que 'mate' a las primeras de cambio. Le di tranquilidad y este domingo no puede jugar por contrato con el Rayo. Va a tener más oportunidades, tiene que estar calmado, tranquilo y mejorar. Estamos los dos de acuerdo. Tiene un interés enorme por quedarse con nosotros», declaró Vázquez.

El entrenador del Deportivo también reconoció en su intervención que siente «el peso de la responsabilidad histórica que está sobre el equipo porque caer a Segunda B sería un palo muy duro», pero abogó por «mantener la calma y ganar cinco partidos de los nueve que quedan». Además, aseguró que de ánimo está «fuerte» y «convencido» de que el equipo saldrá «adelante» a pesar de haber enlazado seis jornadas sin ganar y estar en posiciones de descenso.