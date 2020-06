Fernando Vázquez: «No conseguimos hacer lo que pretendía»

0

14/06/2020 20:29 h

El regreso a la competición no dejó buen sabor de boca a Fernando Vázquez. Por un lado, el entrenador deportivista se sintió incómodo con el campo vacio. «Cuando hay público, cantas, gritas, haces lo que quieras. Pero hoy tenía una sensación incómoda. Tenía allí a Djukic al lado, escuchando todo lo que él decía; y al mismo tiempo, él escuchándome. No me sentí cómodo», explica. Por otra parte, la modificación en el esquema táctico, lejos de darle los resultados que esperaba, le causó muchos problemas en defensa. Por eso, y por el empate final, la sensación fue mala.

Vázquez explicó que, antes de poder analizar el partido por televisión, entiende que lo que falló estuvo en que «si quieres dominar, no puedes perder la posesión con tanta facilidad». El técnico dijo que buscaba una presión alta para recuperar pronto y así tener más posesión y que los mediocampistas pudieran abastecer de balones a los delanteros, pero que las precipitaciones fueron tantas que se dio cuenta que no podía seguir así. Por eso subió a Peru al medio del campo, dejando una defensa de tres, para evitar las contras del rival. «Si algo no me gusta es ver que el rival puede generar peligro», enfatizó. Luego volvió a cambiar.

A pesar de que el sistema inicial (1-3-5-2) no dio el resultabo deseado, no descarta que pueda seguir trabajando con él. «Tengo que ver el partido por televisión y analizarlo bien. Cuando llegamos, entendí que había que reforzar la parte de atrás y por eso metimos defensa de cinco. Queríamos ser fiables defensivamente. Ahora, entendía que había llegado el momento de buscar algo más ofensivo, con presión más alta y posesión. Pero no salió. Así que hay que mirar si puede seguir sirviendo esto o hay dar marcha atrás y volver a fortalecer la defensa», subrayó.

«Siempre pienso que el Deportivo va a ser impresionante -prosiguió con su análisis-. Soñaba con un partido diferente. En este sentido, podía estar un poco decepcionado. Porque si tienes dos delanteros, alguien les tiene que servir. No acertamos en exceso en el primer tiempo. No recuperamos en campo contrario como teníamos que haber hecho. Y luego nos faltó precisión, pasar mejor. Ahí los delanteros no tuvieron los servicios adecuados», disculpó Vázquez a Beuvue y a Sabin.

Dentro de las experiencias del regreso, la que sí valoró el de Castrofeito fue la de disponer de cinco cambios: «Ojalá pudiera cambiar a todos los jugadores. Pero no para sustituir hombre por hombre. Solo lo hice en el último cambio, porque Montero tenía amarilla, sino, pues probablemente hubiese hecho otra cosa. Me gusta tener incidencia en el partido. No ganamos, pero no creo que empeorara el equipo, los cambios lo mejoraron».

A nivel físico, también entiende que el Deportivo se mostró fuerte: «Le pregunté a ellos y creo que se encontraron bastante bien. A veces mi sensación cercana no es la más real. Me pareció que realizaron un desgaste importante en el primer tiempo. Cuando estaba un poco descolocado y esa presión alta, que no fue eficaz. Pero estoy contento porque el nivel mostrado me pareció adecuado y a justado a las posibilidades que podíamos tener».

Por último, explicó que durante el tiempo muerto para refrigerarse dialogó con Abdulaye Ba para aclarar algunos conceptos que no tenía claros. «Tengo una relación muy buena con él. Es un gran chaval, pero tenía alguna cosa equivocada», apuntó.