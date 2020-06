Errores groseros en una Liga adulterada

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

14/06/2020 21:30 h

Decía Fernando Vázquez el viernes, y con razón, que la competición quedaba desvirtuada con un calendario en el que el Deportivo debe afrontar sus cuatro primeros partidos en solo diez días. El único equipo de Segunda con una agenda tan apretada.

Otro aspecto que puede adulterar la competición es el hecho de jugar con o sin público. La decisión parece que no va a ser sanitaria, sino de igualdad. No quiere el CSD que haya equipos, como los gallegos, cuya comunidad sale ya del estado de alarma, beneficiados frente a otros que todavía no pueden llevar espectadores a sus estadios. Dice Irene Lozano que, en pro de la igualdad en la competición, los hinchas irán al fútbol todos al mismo tiempo.

Si el motivo fuera sanitario, estaría claro que no habría discusión, pero si solo es deportivo, se está beneficiando a aquellos que no hicieron tan bien las cosas como los gallegos. Es decir, se está cometiendo otra adulteración. ¿Actuaría igual el CSD si Madrid y Barcelona estuvieran en fases más avanzadas?

Si el público no vuelve a los estadios habrá equidad, pero si regresa en alguna fecha, habrá conjuntos beneficiados y perjudicados. Quizá cuando pueda haber aficionados, alguno ya no se juegue nada o tenga menos partidos en casa que otros.

Y por si las dificultades de esta Liga desvirtuada, como denunció Vázquez, no fueran suficientes, los groseros errores tanto defensivos como en los pases exhibidos ante el Sporting ponen más lastre en las alforjas de un Dépor que no consigue abandonar la senda del descenso.