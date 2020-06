Eneko Bóveda: «Tengo más miedo a que me gane en una acción un rival que al covid»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

11/06/2020 00:23 h

La pandemia no ha cambiado el tono conciliador y reflexivo de Eneko Bóveda (Bilbao, 1988), que contra el Sporting el domingo (17.00 horas, Gol) buscará tres puntos que den tranquilidad a la parroquia blanquiazul.

-¿Tuvo miedo durante el confinamiento y creía que no se debía volver a jugar?

-El miedo es tan personal, que hay que respetarlo. Tuve más miedo cuando nos confinaron en esos días que ibas al supermercado y te sentías entre zombis, que luego. Cuando nos pasaron el protocolo y vi que el primer paso eran entrenamientos individuales, me di cuenta de que eso era lo que todo el mundo deseaba: salir y poder hacer deporte individualmente. Fue una buena noticia. Luego pensé que si empezábamos con esto y luego la cosa se torcía, pararíamos ahí, pero si la cosa va bien, podríamos entrenar juntos. Como el primer paso me daba seguridad, era bastante optimista. Y después, lo que dijera el tiempo. Causalidad, o suerte, o gracias a lo que sea han coincidido los pasos que nos tocaba dar con las mejoras en el panorama general.

-¿Cree que se ha salvado la salud de los deportistas, al tiempo que se ha evitado un mayor quebranto económico?

-Se ha acertado de lleno. Todos teníamos dudas. Ha habido la suerte de dar los pasos que correspondían: primero entrenar solos y, a continuación, por grupos al tiempo que la mejora general. No sé qué hubiera pasado si cuando estuviésemos entrenando hubiera habido un rebrote. Ahí las decisiones hubieran sido mucho más difíciles y se vería si prima lo económico o lo otro. Todos tendríamos más miedo, porque podría ser que la sociedad hubiera ido en una dirección y nosotros en otra. Pero fueron cautos a la hora de empezar poco a poco, y las fechas están dando la razón a los que prepararon todo para volver así.

-¿Volvió tranquilo a Abegondo?

-Sí. Nosotros estábamos, como todo el mundo, encerrados en casa y el primer paso que nos plantearon fue ir a Abegondo, que son unas instalaciones grandísimas y en plena naturaleza sin pasar por el vestuario, sin cruzarte con nadie y haciendo deporte individualmente. Ese primer paso era muy bueno y daba seguridad para empezar. Y, una vez que empezamos, la propia necesidad de la persona de relacionarte y volver a tus hábitos, te hace dejar a un lado esos miedos y querer dar pasos hacia la normalidad. Al haber sido la reincorporación poco a poco y paso por paso, yo iba muy tranquilo.

-Cuando tenga enfrente a once rivales, ¿estará igual de tranquilo?

-Por supuesto. En estas últimas fechas nos estamos acostumbrando a convivir con la enfermedad. Vamos a entrenar y tomamos nuestras medidas y parece que el único riesgo que asumimos es forcejeando con el compañero en el entrenamiento, pero eso no es verdad. Luego, por la tarde, soy un ciudadano más que estoy con otras personas y, aunque intentes tomar ciertas medidas, estamos aprendiendo a convivir con esta enfermedad. El domingo será un poco lo mismo. Sí, habrá un riesgo, pero no más que el que asumimos todos los días todas las personas. Igual que nos pueden pasar otras muchas cosas, ahora puede pasar esto. Y mi cabeza también ha ido cambiando en el miedo a la enfermedad. El que dice que no va a asumir ningún riesgo tiene que quedarse en casa, sin salir y que le lleven la compra bien desinfectada al portal. Con respeto a la enfermedad, corriendo los riesgos justos, pero conviviendo y asumiendo que un accidente se puede dar jugando o sin jugar. Tienes más miedo a que te gane en una acción un rival que al covid.

-La crisis económica provocada por la pandemia le ha tocado el bolsillo con una reducción salarial, ¿lo entiende?

-Entiendo que el Dépor, aparte de ser una empresa, es algo más. Es una entidad social en la que nosotros nos sentimos un poco más que unos trabajadores. Pasa también en otras empresas, que te sientes parte, aunque no sea tuya. Desde el principio entendí que esto iba a reportar unas pérdidas y que lo normal era repartirlas o asumirlas entre todos. Igual que cuando hay un éxito muy grande, como un ascenso o ganar un título, los jugadores somos los primeros que pedimos unas primas, que quizá algunos no entiendan, porque dicen que por qué hay que pedir más. Pues igual que se reparten los bienes, ahora ha tocado lo que a nadie le gusta, que ha sido repartir los males. En ese sentido, estoy muy contento de cómo se ha hecho en este club. Del talante o del tono de las negociaciones, cómo se ha dirigido el club a nosotros y cómo la plantilla ha respondido. Creo que somos un club que estamos dando pocas noticias buenas. Últimamente no salen bien las cosas en lo deportivo y cuesta tener el tema social tranquilo, pero esta ha sido una forma de dar buena imagen que yo creo que está bien en nuestro caso.

-¿Entiende que si hubiese un rebrote de la pandemia, aunque en el fútbol no hubiese ningún positivo, que la Liga tuviese que parar?

-Con la misma lógica con que nos confinan, uno puede pensar que nos pueden volver a confinar. Si las circunstancias fuesen iguales que hace dos meses, sería muy difícil que el fútbol se mantuviese al margen. Tanto por imagen, como por los propios miedos de los protagonistas, o por la imposibilidad de controlar los contagios. Porque nosotros entrenamos por la mañana y vivimos por la tarde. Y somos entre Primera y Segunda unas 1.500 personas entre futbolistas y otro personal. Claro que habría que parar otra vez, pero no ya tanto por el qué dirán, sino por un tema de sentido común o práctico. Al final, esto va a salir adelante siempre y cuando no haya un gran brote en el fútbol. Y si hubiera uno fuera, sería muy difícil que no lo hubiera dentro.

-¿Le gustaría que se aclarase antes de empezar qué sucedería si hay que volver a parar?

-Probablemente los que deciden pueden tener temores sobre posibles jugadas poco éticas que pudiera tener un club papa aprovecharse de la situación. Si lo dejas abierto, no hay ganadores de nada y evitas que alguien pueda jugar sucio haciendo lo posible por parar la competición, o por no pararla. No sé quién decidiría en última instancia cómo quedaría todo, pero si no se hace, en parte es por eso. Porque todos tenemos nuestro código ético, pero al final estamos condicionados por las circunstancias de cada uno y lo que gana y pierde cada uno.

«La comunicación entre jugadores nos va a ayudar a mantener la concentración en el partido»

-¿Qué fútbol cree que se verá a partir del domingo?

-Creo que no va a ser igual que antes. Se va a lesionar mucha gente, va a ser difícil que no suceda, tanto por el calendario como por las condiciones en que hemos preparado la vuelta. Y también pienso que esto puede condicionar los resultados, porque en todas las plantillas hay jugadores que aportan mucho, y si faltan, se notará. En cuanto al fútbol, he estado siguiendo la Liga alemana bastante y la impresión que queda es que es otro fútbol, porque he visto partidos en que por culpa de una adversidad un equipo se cae completamente. Y eso puede pasar, porque (es duro decirlo, pero es así) no tienes esa responsabilidad ante gente que te está apretando a pocos metros. Y, además, tienes otro partido en 48 horas. Por eso, ante la adversidad me ha parecido que algunos equipos se caen y lo dejan para el siguiente partido. Es una impresión que he tenido. Nuestra Liga es muy igualada y, a lo mejor, no da pie a que pase esto, pero tengo curiosidad por comprobarlo.

-¿Usted cómo va a sustituir esa adrenalina que insufla el público?

-Ahora cada uno nos vamos a dar cuenta de eso. Yo cuando juego no me da la sensación de que el público me afecte, pero luego piensas en cómo juegas en casa y fuera, y las sensaciones no son iguales. A veces, además, los jugadores estamos buscando la aprobación de la gente. Eso no lo va a haber, así que cada jugador debe saber cuándo hace las cosas bien o mal, que es lo que debería ser siempre, pero en estas circunstancias va a tener que ser así. Para mí algo que me va a ayudar a mantener la concentración va a ser la comunicación entre los jugadores. Va a ser mucho más fácil escucharnos entre nosotros, y animando, guiando, o dando órdenes va a ser mucho más fácil tener el foco en el juego, y es el camino a jugar concentrado y metido en el partido. En este caso, además, se va a poder escuchar perfectamente.

-Ha estado lesionado en la preparación ¿cómo está?

-Estoy bien, tuve un problema de isquiotibiales. En Almería, justo antes de todo esto, era un momento de los entrenamientos en que me sentía muy bien, pero me lesioné nada más empezar. Ahora, no es que tuviera una mala condición física, pero el trabajo ha cambiado tanto, que los cuerpos no están adaptados de todo y pienso que en los tres o cuatro primeros partidos va a ser una constante jugadores sustituidos por problemas musculares, porque es lo que estoy viendo en los entrenamientos. Por mi parte, yo estoy bien y animado y a ver si con suerte empiezo jugando... y a pelear.

-¿Qué sensación le da el equipo? ¿Como si saliese de una pretemporada?

-Ahora ya la tensión se nota más. Es la última semana antes de competición y generalmente las pretemporadas suelen ser mucho de a ver cómo es este nuevo o el entrenador, son un tanteo. Ahora nos conocíamos todos y el entrenamiento ha sido enfocado a la competición y ha sido más fácil todo, porque conocíamos al míster y también entre nosotros. Han sido semanas buenas de entrenamientos. Y, después de lo que ha pasado, para todos volver al trabajo ha sido una gozada.

-¿Cree que jugar sin público favorece más a los visitantes que a los locales?

-Se diría que sí. Históricamente los equipos de casa ganan más que los de fuera, pero vamos a ver con todas las ligas que se ponen en marcha con los estadios vacíos si esto es por el público o por la propia rutina, porque estás en tu casa, en tu estadio y en tu hotel de concentración. Vamos a ver si es eso o si son las dos cosas, o ninguna. Ahora se va a ver. Estos finales de Liga van a servir para muchos estudios, tesis y van a ser un poco experimento.

-¿Entiende que ahora no haya público y preferiría que hasta el final no lo hubiera, o mejor que lo haya en cuanto se pueda?

-Las medidas tienen que tomarse a la vez para todos. Sin dar ventaja a ninguno. Que la orden venga más del Gobierno que del fútbol es bueno. Las ligas van a pelear por que se abran los campos, como los hosteleros pelean para que se abran los bares, cada uno defiende sus intereses. Pero si en un momento dado se valora que tiene sentido y que se puede asumir ese riesgo, ¿por qué no? Igual que todo empeoró muy rápido, podemos pensar que también podemos salir de esto relativamente rápido. Hay motivos para ser optimistas.

-Cumplirá 32 años en diciembre ¿se va acabando su etapa en A Coruña?

-Me queda un año de contrato y estoy contento aquí. Espero hacer un final de Liga bueno y que el club esté contento conmigo también, porque a uno le gusta estar donde le quieren. Pero antes nosotros no podemos provocar ninguna catástrofe.