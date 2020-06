Dani Giménez pide a la Liga que aclare que pasará si no acaba la competición

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

05/06/2020 14:41 h

El portero Dani Giménez, uno de los capitanes del Deportivo, ha pedido que la Liga aclare qué pasará en el caso de que la competición, que se reanudará la próxima semana, no pueda concluir si se producen contagios por la covid-19, especialmente en el caso de los equipos que, como el coruñés, corren el riesgo de descender. «Es importante que clubes y jugadores tengamos claro a qué atenerse, quién bajaría si no se juega todo, qué jornada se tomaría como referencia, qué sucedería con los triples empates», indicó el futbolista en una rueda de prensa telemática.

Giménez señaló que eso es clave para asumir más o menos riesgos en partidos como el de la segunda jornada tras el parón, ante el Oviedo, rival directo en la lucha por la permanencia. «Se puede jugar contra el Oviedo y tener dudas de si forzar jugadores o no. Entiendo que no se dice nada a día de hoy para evitar revuelo o que se ponga la tirita antes de la herida, pero antes de los partidos debería saberse», dijo.

El guardameta insistió en que la Liga «debe empezar sabiendo las normas» que habrá y aseguró que, en caso contrario los equipos «deberían plantarse», por lo que, como no lo han hecho, supone que el reglamento está perfilado.

Otra de las dudas es si se podrá jugar con aficionados en el estadio, algo que echará en falta tanto en Riazor como a domicilio porque a él le gusta que el público rival le presione. «Fuera de casa, me gusta ese tira y afloja con el público rival, esa pequeña tensión extra que te hacen tener. Luego, en Riazor, tener el apoyo de la afición detrás de la portería es un plus. Cuando va bien te empuja a hacerlo mejor y, si lo haces mal, a que lo hagas bien. Es un tema mental», advirtió.

Eso sí, dijo que sin ambiente hay «menos calentones» y amonestaciones y más concentración en el juego. A nivel personal, agradeció el parón del campeonato porque lo ha aprovechado para ponerse bien físicamente tras haber tenido que jugar con molestias musculares esta temporada. «El parón me vino muy bien. Todavía noto un poco sobre todo porque estoy trabajando mucho. Estoy más delgado que el año pasado, ágil. Estamos entrenando con cinco porteros y me pico un poco con la juventud de los que vienen de abajo. Me encuentro muy competitivo. Esto me ha dado una segunda oportunidad para recobrar el mejor nivel», aseguró. Respecto al regreso de la competición, advirtió de que, si el equipo logra volver «a la senda de ser sólido», con las «líneas compactas» y los jugadores creen en sí mismos, van a ser «competitivos».