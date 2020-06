Sabin Merino: «Es una garantía tener una plantilla amplia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

03/06/2020 14:45 h

El delantero del Deportivo Sabin Merino ha admitido que contar con una «plantilla amplia» es «una garantía» para afrontar el tramo final de la temporada, con partidos cada tres días. «Con ventaja no parte nadie porque todos estamos en igualdad de condiciones, pero lo bueno de este equipo es que tenemos una plantilla amplia y competitiva, y, al final, al tener partidos tan seguidos necesitaremos de todos y es una garantía y quizá una pequeña ventaja, aunque nada garantiza que eso te lleve a las victorias», declaró una rueda de prensa telemática.

El Deportivo llegó al parón por el covid-19 en los puestos de descenso a Segunda B y con sequía realizadora, pero el delantero explicó que el pasado no sirve de referencia casi tres meses después. «Estamos hablando de algo que ocurrió hace dos meses y medio. No se puede valorar nada ahora de lo que pasó antes. Al final es una situación nueva, el partido que viene no va a tener nada que ver con lo anterior. El entrenador mira por el bien del equipo, lo que es lo mejor para conseguir esas victorias y tenemos que intentar sumar, sea cual sea el sistema», advirtió.

El jugador vasco abogó por aplicar las mismas medidas «para todos» cuando vuelva el fútbol y se mostró contrario a que en unos campos haya aficionados y en otros, no. «Que un club tenga pueda contar con público, queramos o no, es una ventaja. En este sentido, lo más justo es que todos tengamos las mismas condiciones. Lo que se decida, que sea para todos igual», sostuvo.