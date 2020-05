El exfutbolista galés Ryan Giggs destaca al Dépor entre «los grandes clubes» de España

0

La Voz de Galicia La Voz

29/05/2020 15:59 h

El exfutbolista galés Ryan Giggs no olvida los partidos vividos con los equipos españoles en sus duelos en la Copa de Europa. Y no solo de los enfrentamientos a Madrid o Barça, el exfutbolista del Manchester United recordó también su encuentro ante el Deportivo: «Tú piensas en Real Madrid y Barcelona, pero no son sólo los grandes clubes. Nosotros jugamos contra el Deportivo de La Coruña, que en ese momento era increíble, ante el Athletic Club de Bielsa, que era un equipo brillante, contra un gran Valencia. Son equipos muy difíciles porque todos los jugadores se sienten cómodos con el balón y pueden adaptarse a varias tácticas», opinó. «Pero también es un ambiente diferente cuando juegas contra el Real Madrid en el Bernabéu o contra el Barcelona en el Camp Nou. Hay un rugido diferente cuando se dispara a puerta o cuando se marca un gol. Fuegenial jugar contra ellos, culturas diferentes, diferentes obstáculos que superar», sentenció.

En cuanto a la Premier Leauge, Giggs tiene claro que el Liverpool «se merece ganar la Premier League» porque ha estado «fantástico» durante toda la campaña antes de que se produjese el parón por el coronavirus y también reconoció que «es un gran equipo para ver». «Con el parón a causa del covid-19, creo que hay muchas preguntas que todavía deben responderse, pero creo que lo que hemos visto este año es que el Liverpool es un equipo fantástico, entrenado por un gran técnico como Jurgen Klopp. Me duele decirlo como aficionado del United, pero han estado fantásticos esta temporada. Seguirán adelante y, sea como sea, ganarán la liga, y se lo merecen», comentó Giggs a 'laureus.com'.

El seleccionador de País de Gales remarcó que los 'reds' «han tenido dos temporadas brillantes» y que el año pasado ya estuvieron «presionando al Manchester City durante todo el campeonato». «Es un gran equipo para ver. Hay muchas cosas que he sacado de cómo juega el Liverpool, y las tomo de la forma en las que la quiero aplicar en Gales», admitió, deseando que el United pueda «recortar» la distancia que tiene con Liverpool y City en la actualidad.

Además, también elogia que la Premier League cuente «en este momento con grandes entrenadores, como Jürgen Klopp y Pep Guardiola», aunque él se queda con Sir Alex Ferguson, «la mayor influencia» en su carrera. «Lo tenía todo como entrenador y el elemento humano era increíble cuando tenía que sacar lo mejor de estos grandes jugadores. Evolucionó con el tiempo y yo modelo muchas de las cosas que hago cuando entreno por lo que hacía Sir Alex, como los estándares y la disciplina», apuntó. «También tuve la fortuna de pasar dos años junto a Louis Van Gaal en el Manchester United, así que aprendí mucho de Louis, que era muy parecido a Sir Alex en lo que respecta a los estándares y la disciplina», añadió sobre el paso del neerlandés por Old Trafford.

Giggs recordó también la increíble victoria en la final de la Liga de Campeones de 1999, cuando se impusieron al Bayern por 2-1 pese a que perdían 1-0 en el minuto 91. «No fue el mejor partido que jugué o en el que participé, pero el final fue el mejor: con 0-1 en contra a dos minutos del final, terminamos ganando 2-1. Es la única vez que he llorado en un campo de fútbol», expresó.

«Fue un gran momento para el Manchester United, con la historia que tenemos en la 'Champions', con el desastre aéreo de Múnich, cuando se perdió la mitad de un gran equipo y diez años más tarde ganarla Copa de Europa. Había una gran presión sobre nosotros por la historia, por la larga espera, así que finalmente poder hacerlo fue un gran logro», añadió.

Para el que fuera extremo de los 'Diablos Rojos', aquel equipo era «el mejor» en el que jugó. «Teníamos un gran equipo, con grandes remontadas, una actitud de nunca rendirse, teníamos jugadores en su mejor momento, y cinco o seis jóvenes que llegaron desde el equipo juvenil», rememoró.