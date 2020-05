Liceo y Barça mantienen la polémica por el título de OK Liga semanas después

0

25/05/2020 12:29 h

La conclusión de la OK Liga debido a la pandemia del covid-19 y que determinó campeón al Barça, no gustó a los equipos que deseaban jugar el play-off. Una nueva norma instaurada esta temporada y que serviría para dar emoción al campeonato pero que finalmente el coronavirus impidió.

La decisión de la Federación Española de dar por concluida la temporada, regalarle el título al Barça y aumentar en dos el número de participantes la próxima campaña indignó a los responsables del Liceo, que llegaron a plantear la posibilidad de jugar en la liga portuguesa la próxima temporada.

Pasadas las semanas, la polémica entre Barça y Liceo sigue en pie. En este caso tras una entrevista del técnico del club catalán. El gallego Edu Castro, en una conversación con el dario Mundo Deportivo, afirmó que echó de menos que el Liceo le hubiese felicitado tras proclamarse campeón de Liga. «Entiendo las quejas, como entendería que nos hubieran felicitado, no hubiera estado de más. Si alguien merecía el título de la OK Liga éramos nosotros, consiguiendo el récord histórico de 24 victorias seguidas, ganamos al Liceo en el Palau (9-3). Se pueden quejar pero la realidad es la que es. Había argumentos sólidos para darnos el título a nosotros y creo que fue justo. La rivalidad es buena», dijo el técnico del club azulgrana.

Ante esta afirmación el Liceo no tardó en contestarle, demostrando que la afirmación del entrenador gallego no era cierta. A través de Twitter el club coruñés recordó el comunicado publicado en el momento en el que se decidió al campeón de liga: «El Deportivo Liceo felicita al Fútbol Club Barcelona por el título de OkLiga, y confía en que, por el bien del hockey sobre patines, la decisión acatada sirva al menos para abrir una profunda y amplia reflexión....», reza el comunicado, a la vez que hace referencia a las palabras «valores» y «respeto».