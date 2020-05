Mollejo: «Sería un buen palo tener que volver a parar la Liga»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

21/05/2020 14:02 h

El jugador del Deportivo Víctor Mollejo ha admitido que sería «un buen palo para todos» tener que volver a parar LaLiga una vez que se reanude tras el parón por la covid-19 y ha advertido de que para el conjunto coruñés los partidos son finales porque está en descenso y por eso el primer objetivo es salir de ahí ante el riesgo de que se suspenda el campeonato. «Finalizar la competición es el objetivo de la Liga y también el de todos los equipos. Sería un buen palo para todos que empecemos y se tenga que volver a parar. Pondremos todos de nuestra parte para que esto suceda y acabarla», comentó en una rueda de prensa telemática.

Al igual que su compañero Ager Aketxe, advirtió de la necesidad de ganar el primer partido con el objetivo de salir del descenso por si se produce un parón que fuera definitivo. «Lo principal para nosotros es ganar el primer partido salir del descenso y que no haya debate de si el Dépor bajaría o no. A partir de ahí, todos los partidos son finales porque no sabes cuándo podría haber un contagio», declaró.

Mollejo indicó que ve «bien» la vuelta del fútbol «si todo lo que plantean» desde la patronal y Sanidad «garantiza la seguridad de toda la gente: futbolistas, medios de comunicación, fisios y utileros», si bien precisó que la fecha de regreso «todavía está un poco en el aire». «Cuando volvamos tiene que ser con una cierta seguridad para los futbolistas de que no va a haber más contagios, más repuntes, pero creo que todo el mundo está deseando que vuelva el fútbol. De momento estamos siguiendo los pasos que marca la Liga y con cautela. El protocolo es seguro y no hay muchos casos entre futbolistas», señaló.

Por ahora, el fútbol se limita a los entrenamientos, en los que los jugadores ahora valoran aspectos a los que antes no daban importancia. «Estamos muy contentos y lo hablamos en el primer rondito. Da felicidad. Parecía una tontería cuando lo hacíamos, porque estamos acostumbrados a hacerlo toda la vida, pero es una alegría absoluta estar con compañeros, reírte con ellos, interactuar con el balón. No lo valorábamos los futbolistas y ahora nos damos cuenta de que era fundamental», aseguró.

Para él, el parón se alargará una semana porque está sancionado y no podrá jugar el primer partido cuando se reanude el campeonato. «De lo negativo hay que sacar lo positivo. Voy a tener una semana más para llegar bien para mi primer partido, para ponerme más fuerte», comentó. Mollejo, que está cedido en el Deportivo por el Atlético de Madrid, admitió que le «gustaría» tener una idea de dónde jugará la próxima temporada, algo que ahora no tiene «muy claro».