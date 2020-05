¿Qué fue de los héroes de la Liga del Deportivo?

alexandre centeno

; Reencuentro 20 años después de la Liga del Dépor Reencuentro 20 años después de la Liga del Dépor La Voz

Así recuerdan el día en el que dieron el primer título liguero a Galicia

Apenas faltaban unos minutos para las once de la noche del viernes 19 de mayo del año 2000 cuando Mora, portero del Espanyol, observa que un grupo de aficionados salta al campo. Está tranquilo. No iban a hacerle nada. Su problema es que no eran capaces de aguardar que el árbitro pitara el final del partido. Pero echa a correr camino del vestuario. Quedaban unos instantes para cumplirse el minuto 90 y el césped de Riazor comienza a llenarse de hinchas. José María García-Aranda Encinar —el línea de la semifinal de Copa contra el Valladolid y el árbitro de la Copa frente al Valencia— no se lo piensa dos veces: pita el final y deja que Galicia celebre su primer y único título de Liga.

Seguir leyendo