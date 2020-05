El fútbol femenino quiere ser profesional

0

La Voz de Galicia iván Antelo

A Coruña 14/05/2020 04:00 h

Para quien no esté muy metido en lo que es la política deportiva del fútbol, puede resultar extraño comprobar cómo mientras los jugadores de la Primera y Segunda División masculinas empiezan a entrenarse, sus homónimas del fútbol femenino se marchan de vacaciones ante la cancelación de sus competiciones por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La explicación abre también el debate sobre hacia dónde debería ir el futuro. Porque las jugadoras no entienden que se tengan que ir de vacaciones mientras los hombres ya preparan el regreso a la competición. El entrenador del Deportivo, Manu Sánchez, pidió ayer que el Gobierno reconozca un mayor rango de la Primera Iberdrola, como a la Liga y la ACB.

¿Cuál es el sentir general de las futbolistas?

La mayoría de las jugadoras entienden que la pandemia provoca una situación excepcional, y que si Sanidad no ve viable que se pueda jugar al fútbol, es lógico que se cancelen las competiciones hasta la próxima temporada. Sin embargo, algunas han levantado la voz al ver que la Liga masculina sí está preparando ya la vuelta de los partidos, mientras ellas se van de vacaciones. «Si al final se hace factible para ellos, nosotras también podríamos continuar», comentaba hace unas semanas la deportivista Noelia Villegas. «Si los chicos juegan, ¿por qué no deben hacerlo las chicas de Primera? Creo que es una forma de tratarnos con respeto. Si se retoman las competiciones, también deberíamos hacerlo nosotras», agregaba su compañera Cris Martínez. Incluso Carolina Arbeláez iba más allá y tildaba de «un poco machista» la decisión, en una entrevista a Efe: «Me parece un poco ilógico y la mayoría de mis compañeras pensarán también lo mismo. Son decisiones un poco machistas. No sé bien qué palabra utilizar. Lo respeto, pero no me parece correcto», señaló.

¿Es machista la decisión de la federación?

La comisión delegada de la RFEF aprobó el viernes dar por finalizadas todas las competiciones no profesionales y solo jugar los play offs, allí donde estuvieran previstos. La Primera Iberdrola no está reconocida por el Gobierno como una liga profesional y por tanto debe regirse por estos criterios federativos. Como en el fútbol masculino de Segunda B hacia abajo, en el femenino solo se disputarán los play offs previstos (en el caso de las mujeres de Primera Nacional a Reto Iberdrola o en el fútbol sala se trata de las eliminatorias por el título y el ascenso). «La Primera División femenina depende de la RFEF y esta ha tomado una decisión para todas las competiciones que organiza, independientemente de si es masculina o femenina. No hay más. La gente tiene que tener claro que la Primera y Segunda División masculinas forman parte de un ente diferente, de otra organización, como es la Liga. No hay lugar a ese concepto de machismo por esa decisión», razona Manu Sánchez, entrenador del Deportivo.

La decisión de la RFEF de anular las competiciones no sería discriminatoria, sino que en todo caso lo sería el hecho de que los diferentes Gobiernos no hayan reconocido a ninguna competición femenina como profesional.

¿Cuántas ligas profesionales hay en España?

Solo hay dos. La Liga de Fútbol Profesional (Primera y Segunda División) y la ACB de baloncesto. Estas competiciones tienen una relativa autonomía a la hora de organizarse y de decidir si van a continuar compitiendo, como así van a hacer. Se rigen por criterios diferentes a los de la RFEF y la FEB (Federación Española de Baloncesto). La competencia del Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, es determinar si alguna competición más merecería este calificativo de «liga profesional». Por el momento, la Primera Iberdrola no lo es, y por ello se rige por los criterios de las competiciones no profesionales de fútbol.

¿Debería ser la Primera Iberdrola profesional?

Manu Sánchez tiene claro que sí. «Actualmente se dan todos los condicionantes para que así sea. La Primera Iberdrola cumple todos los requisitos: las jugadoras tienen su propio convenio y tienen contratos profesionales, las estructuras de los clubes también son profesionales, hay medios de comunicación detrás, televisión, mucha gente siguiéndonos, el empuje del aficionado... Ahora es el momento para establecer unas bases de verdad y sería bueno para todas», explica.