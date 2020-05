César Carballeira, nuevo jugador del Liceo: «La decisión de la federación no ha beneficiado a nadie»

0

La Voz de Galicia

A Coruña 11/05/2020

Su nombre ya suena a futuro. César Carballeira (A Coruña, 1996) ha sido el primer fichaje del Deportivo Liceo de cara a la próxima temporada. Se fue hace dos años de la disciplina verdiblanca para ganar experiencia en el Reus. Contento con la aventura, vuelve a casa con ganas.

-Es el jugador que más partidos ha disputado con el Liceo en todas sus categorías, da la sensación de que nunca se ha ido.

-Sí, es un dato que se obtiene entre los jugadores en activo que disputan la OK Liga.

-¿Por qué decidió marcharse y por qué decidió volver?

-A veces, en la carrera de un deportista, es bueno cambiar de aires. Creo que mi etapa fuera estuvo bien, cumplí mis objetivos y estoy muy contento de haber vivido la experiencia. Estoy muy agradecido al Reus, pero era un buen momento para volver. No fue difícil tomar esta decisión.

-No dudó en volver, entonces.

-No. Cuando se me planteó la posibilidad hablé con mucha gente. Vi cómo estaba el club y cómo la afición se había vuelto a enganchar con el equipo y no lo dudé. A mis 24 años he vivido 20 en el Liceo. Lo he cogido con muchas ganas y mucha fuerza.

-¿Qué le parece la decisión de la federación de suspender la competición y el «play-off»?

-Yo no mando y no te sabría decir qué haría yo. Pero no me convence la idea de darle el título al Barça, ya que esta temporada se había planteado un play-off para hacer más llamativa la competición, para que la gente se involucrase más, y eso se estaba consiguiendo. No veo lógico que, sin haber jugado un solo partido de esa final, den un campeón y que, sin haber descensos, haya dos ascensos. No tiene lógica.

-¿Entiende el enfado del Liceo y la posibilidad de que se vaya jugar a Portugal?

-Sí, claro. Entiendo el enfado del Liceo, del Reus y de todos los equipos que estaban ahí arriba para disputar el play-off y se veían con posibilidades. Entiendo que planteen ese enfado a la federación para que vean que esa decisión no ha beneficiado a nadie.

-La próxima temporada, con 16 equipos, cabe la posibilidad de que haya dos grupos en OK Liga. ¿Qué le parece la medida?

-Ya que ascienden dos equipos, la opción de que haya dos grupos la veo bien, puesto que luego se volvería a jugar un play-off. También Portugal ha optado por esa modalidad para elegir al campeón. Tienen que buscar un modelo de juego que involucre a la gente y que sea beneficioso para todos.

-Paradojas de la vida, iba a jugar el primer partido de Copa del Rey ante el Liceo con la camiseta del Reus, y al final será al revés.

-Lo pensé varias veces durante esta cuarentena. Es curioso que fuera a disputar el primer partido de Copa ante el Liceo con el Reus y al final, si tenemos suerte y se puede jugar en septiembre, la voy a jugar ante el Reus con la camiseta del Liceo… Cosas que pasan. En estos dos años no he podido jugar nunca en A Coruña con la camiseta del Reus. Solo hubo un partido en el Palacio y no pude porque estaba sancionado.

-Dava Torres y usted tienen un vínculo especial, ¿cómo ve la actual plantilla del Liceo?

-Los he visto muy involucrados esta temporada, los resultados los acompañaron y el trabajo que realizaron fue muy bueno. Con Dava, aunque jugamos en contra bastante tiempo, es más que un compañero, es mi amigo. Por lo que llevo hablando con él todo este tiempo, tiene muchas ganas de que volvamos a jugar juntos. Veo un equipo muy competitivo para hacer cosas grandes y es lo que se va a ver la temporada que viene.