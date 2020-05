Los rostros del nuevo Dépor: Albert Gil, Domingo Catoira, Fran...

0

La Voz de Galicia alexandre centeno

A Coruña 04/05/2020 04:00 h

Esta semana se espera que vuelvan los entrenamientos con la incertidumbre de saber si la Liga se retomará definitivamente, en contra de las principales europeas, e incluso si acabará. El futuro del Deportivo pende de un hilo. El que separa el fútbol profesional de la Segunda División B. Y, por este motivo, la entidad blanquiazul tiene muchos temas en el aire, a la espera de saber qué sucederá en ese futuro por determinar.

Sin embargo, hay rostros que ya asoman en ese nuevo proyecto con el que Fernando Vidal quiere conseguir la estabilidad en el club. Algunos fichajes no están cerrados ni las continuidades pactadas, pero muchos saben cuál será su papel. Estos son los cimientos sobre los que quiere crecer el Deportivo y que, en algunos casos, generarán dudas.

Tras la salida de José González-Dans con más contrarios que aliados (el adiós definitivo no se hará efectivo hasta el próximo día 9), Albert Gil es el ejecutivo de referencia en el club. Nombrado director de organización hace algunas semanas y hombre de confianza de Fernando Vidal es, de momento, el número 1 en la plaza de Pontevedra.

El club tiene que nombrar ahora un nuevo director financiero y surge la duda de si, una vez que Abanca desembarque en la entidad se encargará de la elección e incluso de situar a su hombre como director general o no.

La dirección deportiva es una incógnita en el Deportivo. Richard Barral, el hombre encargado de reconstruir el colista que dejó Carmelo del Pozo no tiene un cargo asignado. Cuando el club se refiere a él, lo hace como asesor del consejo de administración.

Entretanto, algunas fuentes aseguran que Domingo Catoira, en su día integrante de la dirección técnica liderada por Braulio Vázquez tanto en el Valencia como en el Valladolid, está realizando ya trabajos para el Deportivo. El club todavía no se ha referido a su figura y se supone que su puesto sería el de secretario técnico.

Se desconoce si habría bicefalia entre Barral y Catoira o jerarquía en caso de que los dos formen parte del club la próxima temporada, algo que está todavía por ver.

La siguiente pieza por encajar estaría en la ciudad deportiva de Abegondo. Desde la llegada de Fernando Vidal, en su anterior etapa, como consejero del Deportivo, Albert Gil fue el director de fútbol. En concreto, hasta que Carmelo del Pozo decidió relevarlo y darle protagonismo a Ángel Becerra.

Con el ascenso de Gil a director de organización —aunque el club en su última comparecencia pública lo citó como director de cantera—, queda el puesto de director de fútbol base vacante. Si el Dépor sigue en Segunda, hay un elegido: Francisco Javier González Pérez. Con experiencia en la cantera del City, adonde llegó de la mano de Pep Guardiola, Fran ya estuvo a punto de regresar al Deportivo hace seis años. Sin embargo, el consejo no se atrevió y a Vidal le quedó esa espina clavada. Confía en su amplio conocimiento de fútbol para que dirija Abegondo.

El regreso de Fran podría ir acompañado del de otro ilustre deportivista: Juan Carlos Valerón. En este caso no está claro en concepto de qué. El canario lleva tiempo llamando con insistencia a la plaza de Pontevedra. Ya quiso colocarse en el Deportivo con Paco Zas como presidente y ahora parece tener más opciones con Vidal.

Según algunas fuentes, el problema el año pasado estuvo en que él no quiso entrenar al juvenil B, prefería el Fabril y en su remuneración, que no estaría a altura de sus pretensiones. No ha trascendido si su falta de experiencia en los banquillos será un impedimento para que le confíen el filial o su ascendencia en el vestuario será suficiente.

En el proyecto blanquiazul también hay dos renovaciones de futbolistas significativas: una por lo que supone su figura y otra por el gesto que implica. Se trata de Álex Bergantiños y Michele Somma.

Al primero, que tiene por contrato seguir en el club en algún cargo una vez que se retire, el Deportivo lo quiere un año más en el césped, consciente de su importancia en el vestuario. Al segundo se le ha ofrecido la renovación aun lesionado.

Sobre estos pilares provisionales —a falta de confirmarse la permanencia— se está empezando a edificar un Deportivo que, lógicamente, tendría en la figura de Fernando Vázquez el entrenador elegido sea en la categoría que sea.