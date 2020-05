El Liceo estudia dejar la Liga española

El club coruñés se queja de una decisión que evita un final en formato reducido, anula los descensos y autoriza dos ascensos desde la OK Plata

La temporada 2019-2020 ya es historia para el Deportivo Liceo, el único representante gallego en la élite del hockey sobre patines. No podrá ni pelear por un título que se debía resolver en formato de play off por primera vez en su historia. La comisión delegada de la Federación Española de Patinaje, a propuesta de la junta directiva, aprobó ayer la cancelación definitiva de la OK Liga, «con el resultado clasificatorio existente en el momento en que se acordó el estado de alarma», informa. De este modo, con 25 jornadas disputadas, el Barcelona se proclama campeón. Una decisión incomprensible para un Liceo que se había declarado dispuesto a múltiples opciones que respetasen siempre las recomendaciones sanitarias como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Seguir leyendo