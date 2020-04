Claudio Beavue: «Sueño con abrazar a mi hijo, al que solo pude ver el día que nació»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

27/04/2020 04:00 h

Ayer fue día 26 de abril. Un fecha más para muchas familias. Pero no para un futbolista del Deportivo. Claudio Beauvue puso en el calendario la cruz número sesenta, la que marca el número de días que lleva sin ver a su familia. Ayer, el pequeño Liam cumplió dos meses. Justo el tiempo que lleva su padre sin poder tenerlo en brazos. Porque el futbolista blanquiazul solo pudo disfrutar de su bebé el día de su nacimiento. Cuando, con permiso del club, se desplazó a Madrid para acompañar a su esposa en el parto.

Luego retomó la competición y, de repente, llegó el estado de alerta, el confinamiento y el adiós a su familia, algo que lleva con su eterna sonrisa, pero con el desasosiego al que lo conduce la soledad.

«Es el pequeño, pero también es mi mujer y, por supuesto, nuestra otra hija, Cattleya. Tiene 16 meses y ella sí que ya se da cuenta de mi ausencia», inicia su explicación el delantero deportivista.

Tanta cuenta se da que se pasea por la casa con el teléfono móvil al grito de «¡Papá, papá!». «Todos los días —prosigue con su narración— hacemos un par de videollamadas. Es la manera de poder disfrutar un poco de ellos. Pero no me llega. Ni a mí ni a Cattelya, que se pasa el rato diciendo: ‘papá, papá, papá...’».

¿Y el pequeño Liam? Beauvue desvela que es demasiado bebé, pero que ya reconoce a su progenitor. «Le hablo y yo creo que reconoce la voz. Abre los ojos y me mira. Seguro que es imaginación mía, pero para mí que echa alguna sonrisita», se ríe.

Aunque al residir él en A Coruña por motivos de trabajo, su familia podría haberse desplazado, Beauvue descartó esa opción desde el primer momento, porque entiende que «hay que ser sensatos». Y lo explica: «El niño tiene que poner las vacunas. Son muchas horas de coche. El Gobierno ha establecido unas directivas y nosotros no podemos saltárnoslas porque nos dé la gana. Sueño con abrazar al pequeño, al que solo pude ver el día nació. A la mayor, que me emociona cada vez que la veo. Y a su madre. Pero no puede ser», explica.

Quizá por esa difícil situación que vive él y por su grado de responsabilidad estalló hace unos días en las redes sociales al ver cómo gente paseaba por delante de su casa sin pudor. «Hay gente que se está muriendo. Y otros que están arriesgando sus vidas por salvar familias. Y, mientras, me encuentro cómo otros pasean por la calle como si nada. Me dolió mucho y por eso salté», subraya.

Triste, con ganas de ver a su familia, pero Claudio Beauvue mantiene la fortaleza que le ha dado una vida que para él no ha sido fácil. «Soy fuerte porque soy un chico que con doce años ya tuvo que irse de casa para perseguir un sueño. Con todos los problemas que encuentra un niño de esa edad. Me he hecho fuerte. Muy fuerte. Y eso ahora me está ayudando en esta difícil lucha que supone tener lejos a tu familia y no poder ver a tus pequeños.

Está fortalecido, pero no absolutamente preparado, porque, como admite, no es lo mismo estar lejos de un padre que de un hijo: «Estoy acostumbrado a estar solo en la adversidad. Me he fortalecido la mente. Pero ahora lo veo como padre. Me ayuda también. Pero, claro, no es lo mismo que estar lejos de un hijo. Sin embargo, yo doy gracias porque mi familia está sana. Hay gente muriéndose. Niños enfermos... Y, a fin de cuentas, yo tengo una vida fácil y solo estoy a unos pocos kilómetros que, cuando esto pase se habrán reducido», enfatiza mientras recuerda cómo el día de ayer celebró los dos meses de su pequeño. «Son retos que te pone la vida. Ojalá tras esto, la sociedad salga mucho más fortalecida», sentencia el blanquiauzul.