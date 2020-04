Albert Gil: «Fran y Valerón son referentes del deportivismo, el club tiene la obligación de valorar su incorporación»

0

24/04/2020 16:03 h

Albert Gil, Director de Fútbol Base del Deportivo, analizó la actualidad y el futuro del Deportivo tras el parón provocado por el coronavirus. Con el futuro todavía incierto de cara a la vuelta a los entrenamientos, Gil dejó entrever algunos de los planes del conjunto blanquiazul de cara a la próxima temporada. Entre ellos, la posible incorporación de Fran y Valerón al organigrama del club. «Con el cambio de consejo de administración se va a reestructurar el fútbol formativo. Estamos trabajando en la mejor gestión de la cantera y Fran y Valerón son referentes del deportivismo, el club tiene la obligación de valorar su incorporación. Estamos en comunicación y valorando diferentes posibilidades,pero el parón de las competiciones está entorpeciendo todos los cambios. Se contemplan diferentes cambios y la aparición de jugadores importantes para el club», afirmó.

En cuanto a que Juan Carlos Valerón ocupe un lugar en el banquillo del Fabril en la próxima campaña, Albert Gil no quiso definir la situación. «Tenemos que esperar a que se defina la situación en Tercera División. Cuando se defina dicha situación si que tenemos que evaluar la temporada del Fabril. Paralelamente, el club también está en un proceso de cambio en cuanto a secretaría técnica y esta también va a tener un papel importante en el papel importante en el futuro del entrenador y los jugadores. La figura del Valerón es muy importante para el club y si hay algún área en el que podamos incorporarlo lo valoraremos. En esta situación no hay nada definido». En cuanto a Luisito, actual entrenador del Fabril, Albert Gil despejó la decisión de su futuro al aclarar que «el Fabril no ha sido responsabilidad del fútbol formativo esta temporada y por tanto no es una decisión que debamos tomar nosotros. Cuando tengamos la decisión de que la Tercera ha terminado habrá que tomar una decisión. En este momento no está nada definido».

La nueva situación de los clubes a nivel económico debido a la pandemia del Covid-19, conllevará que todos los equipos recurran más a jugadores de la cantera para completar sus plantillas. Algo que congratula a Director del Fútbol Base del Deportivo. «La nueva situación sí que va a obligar que tengan más jugadores canteranos en el primer equipo. A falta de dinero los de la cantera van a tener más oportunidades. En ese sentido creemos que es una gran noticia. No habrá un cupo, dependerá de la capacidad de los jugadores. El club y el entrenador valorarán los que tengan posibilidades de entrar en la dinámica de los entrenamientos», aclaró.

Uno de los mejores ejemplos de que la cantera tiene hueco en el primer equipo esta temporada ha sido el caso de Mujaid, al que tildó como «el gran reto formativo del Deportivo». «Cuando llegó destacaba por su gran sensibilidad a nivel defensivo pero tenía que cambiar a nivel personal. Hay que felicitar al área educativa del club porque ha tenido mucha paciencia para ir poco a poco ayudándole. En este sentido, es el claro ejemplo de que además de tener habilidades para ser jugador hay que tener las habilidades personales para que pueda conseguir el gran objetivo de ser jugador. Sus comportamientos personales le lastraban su proceso. Ha sido una experiencia interesante para todos ver el logro conseguido», finalizó.