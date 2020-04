Mauro Silva: «Me encantaba que el balón estuviera con Djalminha, Valerón o Fran lo más rápido posible»

0

23/04/2020 15:47 h

El mítico jugador del Deportivo Mauro Silva, fue el último invitado en el programa Mundo Maldini. El estado de alarma y el obligado confinamiento obligó a una entrevista virtual puesto que el exfutbolista se encuentra en Sao Paulo. Allí ejerce como vicepresidente de la Federación Paulista de fútbol. Sobre la situación que vive el mundo debido al coronavirus, Mauro Silva reconoció estar viviendo «un momento duro. Esta situación es una locura. Esperemos que pase pronto y podamos volver con cierta normalidad a nuestras vidas».

Hablar de Mauro Silva es hablar también del Deportivo. Una relación que el propio exmediocentro confiesa como «muy especial». «Llegó un momento en que la gente me trataba tan bien y me quería tanto que yo no podía marcharme, y eso que llegué a tener ofertas importantes pero la relación Deportivo y Mauro Silva fue algo muy importante. Y sigue siéndolo. Es algo difícil de explicar en un equipo por el que han pasado Rivaldo o Bebeto».

Junto a Bebeto, llegó al Deportivo en 1992 y lo describe como «algo increíble». «Yo estaba jugando en Brasil y de repente llega el Deportivo, un equipo que estuvo diecinueve años en Segunda División, ficha a dos titulares de la Selección. Es para ver que en el fútbol era otro momento. Ahora para fichar a dos titulares de la Selección Brasileña tienes que pagar muchísimo dinero. Era otro momento. Pero llegar a un equipo junto a Bebeto, que era un jugador extraordinario, nos dio mucha confianza a los dos». A Coruña entonces le encantó «luego no sabía que llovía tanto», reconoció.

Entre el 92 y el 2005, Mauro Silva hizo un repaso de los grandes futbolistas con lo que coincidió durante su etapa en el Dépor: «Valerón, qué jugador. Pero también Fran, Pandiani, Makaay, Albert Luque, todos jugadores con un talento increíble. También Donato, pero voy a destacar a Fran».

Sobre el estilo de su fútbol y que sirvió para encandilar a la afición blanquiazul, Mauro Silva reconoció que «me encantaba interceptar balones. Estudiaba a los adversarios, los regates, los controles y, desarrollé mucha intuición. Sabía muy bien las virtudes del equipo contrario y las de mi equipo y las deficiencias. Yo sabía donde tenía que equilibrar, los defensas de mi equipo que más me necesitaban. A mí me encantaba que el balón estuviera con Djalminha, con Valerón, con Fran lo más rápido posible. Yo les decía: no bajéis tanto, porque lo voy a interceptar y os voy a encontrar ahí lo más rápido posible», recordó.

De quien no quiso olvidarse fue de Arsenio Iglesias, a quien recordó como «la persona clave para que nosotros llegásemos a España. Era un padre y estaba preocupado con todo, hasta con lo que comíamos».