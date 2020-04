Los jugadores del Deportivo cierran el acuerdo de reducción salarial para evitar el ERTE

La centrocampista gallega ya rechazó cinco ofertas, algunas que superan las cantidades que maneja para seguir de blanquiazul, pero ahora debe decidir si renueva o se deja querer por los más grandes

«Me quedo, no me quedo, me quedo, no me quedo...». Teresa Abelleira pasa las horas de esta semana deshojando la margarita. Por un lado, ella está encantada en A Coruña y en el Deportivo, en donde es una de las capitanas y donde se siente querida y mimada por todos los estamentos (club, entrenadores, plantilla de jugadoras y afición). Pero, por otro, su buena temporada ha despertado el interés de grandes equipos que colmarían sus aspiraciones deportivas y le llenarían los bolsillos con más dinero. Y he ahí la difícil decisión, que ya tiene que ser inminente por la premura en la planificación que está llevando el club blanquiazul.

