El Deportivo tranquiliza a sus trabajadores anunciándoles que no habrá ERTE

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

07/04/2020 08:28 h

La tranquilidad llegó al Deportivo. Sus trabajadores respiran aliviados, después de que los responsables del club les hayan transmitido que no habrá ERTE. Durante los últimos días, el personal no deportivo de la entidad ha recibido el mensaje del consejo de administración en tanto en cuanto no hay intención alguna de suspender ningún contrato. La garantía es inquebrantable hasta el 1 de mayo y casi segura más allá de esa fecha. Solo una inesperada ruptura de negociaciones con la plantilla o el alargamiento indefinido del estado de alarma podría obligar a los rectores del club a romper una palabra que a día de hoy es firme.

De hecho, la entidad blanquiazul no había transmitido en ningún momento lo contrario. Sin embargo, la situación de incertidumbre que vive el país hizo a los rectores del club apostar por mandar ese mensaje de tranquilidad en forma de declaración de intenciones, que fue recibido con enorme satisfacción por plantel no deportivo de la sociedad.

El Deportivo cuenta con unos 170 trabajadores, de los cuales, la mayoría han parado prácticamente de todo su actividad desde la declaración del estado de emergencia. Con una deuda todavía cercana a los noventa millones de euros, los responsables de la entidad blanquiazul llevan semanas estudiando la situación y las medidas a adoptar en esta crisis sanitaria. Sin embargo, el ERTE nunca fue visto con mucho agrado. Así se le hizo ver a la plantilla de futbolistas en un primer momento y así se le ha trasladado en los últimos días al personal no deportivo.

Para poder adoptar esta medida de no solicitar el ERTE, el consejo de administración cuenta con la necesaria complicidad de los futbolistas. Aunque las reuniones mantenidas hasta el momento con los capitanes no han dado los frutos deseados en cuanto a acuerdo, ambas partes mantienen su decisión firme de alcanzar un entente que permita mantener firme el compromiso mostrado por el equipo que lidera Fernando Vidal de no adoptar medidas drásticas para los empleados menos favorecidos económicamente.

En este sentido, la negociación con la plantilla parece hallarse en un punto muerto, algo que, según algunas fuentes, no condiciona la palabra dada por el consejo de administración al resto de trabajadores. Además, aunque no hay acuerdo, se espera que lo haya.

Negociación AFE-Liga

La dura negociación que mantiene la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con la Liga está condicionando no solo el posible pacto al que puedan llegar los blanquiazules sino el de otros clubes. La patronal remitió la pasada semana un mensaje a todos sus afiliados, instándolos a que se acogieran al ERTE ante la falta de pacto con los futbolistas. Entretanto, el sindicato no quiere oír hablar de regulación de empleo y ha pedido la mediación del CSD.

Por parte de los deportivistas hay concienciación de que la situación que atraviesa su club en nada se parece a la de otros. Que sufre todavía las consecuencias del mayor concurso del fútbol español con un pasivo de 160 millones de euros. Por eso, los capitanes trasladaron al consejo de administración que harán un esfuerzo para evitar despidos o suspensiones de empleo en el resto de departamentos.

Aun cuando no han trascendido porcentajes definitivos, pues tampoco hay concierto, la plantilla está dispuesta a asumir una rebaja siempre y cuando la entidad, tal y como se prevé, pierda dinero. Es decir, en caso de que no se reanude la competición o que esta lo haga a puerta cerrada. Sin embargo, los tiempos que se marcan ambas partes parecen diferentes. Por parte de los rectores del club hay interés en no prolongar en exceso un acuerdo que entienden vital para la supervivencia del Deportivo. Los jugadores van más lentos.

Los números

Los números parecen claros. La partida destinada esta temporada para la plantilla blanquiazul es de unos diez millones de euros. Los principales ingresos del club corresponden a la televisión ((8,3 millones), la publicidad (2,7) y los abonos y taquillas (4,8). En total 15,8 millones de euros. Como todavía falta por disputarse aproximadamente la cuarta parte de la competición, en caso de que esta no se reanude, el club perdería la cuarta parte de esta cantidad. Es decir, unos 4 millones de euros.

Pero incluso continuando, si fuera sin público, en la plaza de Pontevedra se elevan a dos millones las pérdidas que podría ocasionar esta circunstancia. Por este motivo, y en medio de una situación económica compleja -la suspensión de la junta del 17 de marzo impidió aprobar la capitalización por parte de Abanca de 35 millones de euros de deuda-, el club entiende que sin el valioso esfuerzo de los futbolistas será imposible mantener la palabra de no aplicar ERTE y al mismo tiempo garantizar la viabilidad del club.