Manu Sánchez, pinchadiscos y binguero para animar a sus vecinos durante la cuarentena

El Deportivo femenino renunció a las artimañas del llamado «otro fútbol» en el Johan Cruyff para no traicionar sus ideales, muy alejados de lo habitual

Minuto 102 de un apasionante duelo entre el David y el Goliat del fútbol femenino español. Sullastres se duele tendida en el suelo tras realizar una doble parada salvadora. Pide tranquilidad. No quiere que entren las asistencias. Quiere que el partido se reanude cuanto antes. Lo mismo sucede con Nuria Rábano. Tiene problemas en los isquiotibiales. Está fundida tras anular a Graham, una de las mejores jugadoras del mundo. No se tira al suelo hasta que la colegiada pita el final de la primera parte del tiempo extra. El Dépor no quiso perder tiempo en el Johan Cruyff, en donde acabó cayendo por 1-0 con el todopoderoso Barça de la forma más cruel. Encajando en el 119. Se lo prohíbe su ética. Una conducta sobre el césped que se suma a una larga lista de valores, poco habituales en el fútbol profesional actual.

Seguir leyendo