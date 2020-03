Jorge Valín, el canterano que no pierde la esperanza de volver

0

31/03/2020 15:29 h

El lateral derecho del Deportivo Jorge Valín no olvidará su debut con el primer equipo del conjunto gallego, que no tuvo continuidad, pero que le permitió «cumplir un sueño» esta temporada en el partido de Liga ante la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.

En ese encuentro, que se disputó el pasado 13 de octubre, el del debut de Luis César Sampedro como entrenador blanquiazul tras la destitución de Juan Antonio Albacete Anquela, el jugador coruñés disputó los noventa minutos, pero su equipo encajó un contundente 3-0. «Ya ha pasado un tiempo y fue un partido que no olvidaré. Un sueño hecho realidad. Si es cierto que el partido no fue el mejor, ni colectiva ni individualmente. La situación era crítica y eso hizo que quizá no lo pudiera disfrutar todo lo que me hubiese gustado pero nunca olvidaré ese día», indicó en una rueda de prensa telemática.

Después de ese encuentro, no volvió a entrar en los planes del primer equipo del Deportivo ni con Luis César ni con el actual preparador, Fernando Vázquez, pero el joven jugador no se siente decepcionado. «No diría decepcionante. Al final sabía y sé que es muy difícil asentarse en el primer equipo. Ya tuve el premio de debutar y es complicado mantenerse. Soy jugador del Fabril (filial del Deportivo) y así lo pensaba en ese momento. No me puso triste no tener continuidad», dijo el futbolista, que espera en el segundo equipo otra «oportunidad» en el primero.