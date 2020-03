Juan Rodríguez: «Valoro mucho lo que Fernando Vázquez está haciendo por mí»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 25/03/2020 17:38 h

El canterano del Deportivo Juan Rodríguez acaba de cumplir los 18 años. Reconoce que el parón de la competición le ha llegado en un mal momento, ahora que era titular en el Fabril y estaba contando para los entrenamientos del primer equipo. El central vigués se muestra igualmente agradecido por la confianza. «El club está apostando mucho por mí, me está dando oportunidades y estoy muy agradecido a por ello. La temporada está siendo muy buena a nivel personal, pero todo ha llegado con trabajo», explica.

«Entrenar con el primer equipo es una experiencia maravillosa, estoy aprendiendo un montón de estar rodeado de estos grandes jugadores. Con Fernando Vázquez trabajo a nivel táctico y técnico. Es una persona muy cercana que me está ayudando un montón. Me transmite confianza y tranquilidad. Valoro mucho lo que está haciendo conmigo, el quedarse todos los días una hora entrenando conmigo. Luisito es más impulsivo y Fernando más pausado, pero los dos se preocupan mucho por mí. No pienso en lo de debutar, prefiero centrarme en el día a día, que es en el que tengo que trabajar para conseguir todos los objetivos que me proponga. Pero ojalá se dé algún día porque el Deportivo es el club de mis amores y estaría orgulloso de defender esa camiseta», agrega.

Sin embargo, Juan Rodríguez es consciente de que tiene mucho margen de mejora. «En los jugadores que más me fijaba cuando era pequeña eran Sergio Ramos, Godín y Jiménez por su capacidad de defender. Pero ahora mismo en el que más me fijo es en Mujaid, que es un ejemplo para la cantera, y es muy bueno. En lo que a mí respecta, tengo que mejorar en la colocación y aprender a anticiparme a jugadas que se van a dar durante los partidos», reconoce.

«Yo estoy jugando en el Fabril, pero todavía estoy en edad juvenil y si tengo que volver a jugar con ellos lo haré encantado», agrega.