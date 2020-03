Tere Abelleira evita revelar si seguirá en el Deportivo la próxima temporada

0

24/03/2020 18:07 h

La gallega Tere Abelleira no se ha pronunciado acerca de su continuidad en el proyecto del Deportivo para la próxima temporada. La futbolista, que acaba contrato el próximo 30 de junio, evitó señalar por qué no han fructificado las negociaciones para su renovación. «Ahora mismo soy jugadora del Deportivo Abanca y solo pienso en eso, en el club, en mi equipo, y en salir de esta y en volver a los entrenamientos y partidos cuanto antes», ha afirmado de forma escueta, aún antes de añadir al respecto de si medita ofertas de otros clubes: «Eso son cosas que llevan otras personas, ahora lo que más me importa es mi equipo y que se vuelva a jugar al fútbol».

Abelleira ha explicado que en estos días de confinamiento tiene «mono de fútbol, de dar patadas a un balón». «Lo que más echo de menos es lo que más necesito y es lo primero que haré cuando salga de casa: coger un balón y un campo de fútbol. Tengo mono de fútbol, de darle patadas a un balón y de disfrutar de los entrenamientos con mis compañeras y los entrenadores», ha explicado en una rueda de prensa telemática.

La futbolista ha reconocido que pensaba que la Primera Iberdrola se iba a reanudar «antes» y ha pronosticado que «visto lo visto, no va a ser tan pronto». «Ojalá se vuelva a jugar lo antes posible y se pueda acabar la Liga. No lo sé, todo se está retrasando mucho, pero espero que sí se termine la liga, aunque sea jugando entre semana o cualquier otra opción», ha aclarado. También ha admitido tener «miedo» de que la primera temporada del equipo en la élite, en la que ha sido el equipo revelación, quede «un poco en el olvido» por lo extradeportivo si no se acaba la Liga.

«Lo que más me está sorprendiendo es la capacidad que estamos teniendo de llevar este primer año en lo más alto del fútbol español y del gran nivel que estamos mostrando», dijo la futbolista, que de la categoría se queda con la barcelonista Alexia Putellas, sobre todo después de la eliminatoria de la Copa de la Reina en la que cayeron las deportivistas en el minuto 120. «En el partido contra el Barça mostró unos valores humanos de admirar. Nos fue animando a todas, casi una a una, después de ganar ese partido tan intenso. Su fútbol me gusta mucho», ha dicho la blanquiazul.