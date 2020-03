Mollejo arrasa como DJ desde su ventana durante el encierro por el coronavirus

0

23/03/2020

«Mollejo, pincha otra». Fue la frase más escuchada pasadas las ocho de la tarde del domingo entre los vecinos de la calle coruñesa de Adelaida Muro. Y es que tras el aplauso al personal sanitario por el enorme trabajo que está desempeñando en esta crisis del coronavirus, el futbolista del Deportivo arrasó entre sus vecinos, reconvertido en improvisado DJ. Echó mano de un altavoz, su móvil y se puso a entretener al barrio con una sesión musical que se extendió durante unos veinte minutos. A pesar de su juventud (19 años) no solo apostó por canciones modernas, sino que, entregado a un público variopinto, su repertorio fue variado.

La idea partió de uno de los amigos con los que vive el confinamiento. Le propuso acercar a la ventana un gran altafvoz que tiene en casa. Dicho y hecho. Tras el pertinente aplauso de apoyo a los sanitarios, el de Alcázar de San Juan no se cortó y comenzó a sonar la música. El gesto fue recibido con agrado por los vecinos, que tras cada canción aplaudían con ganas y mandaban gritos de ánimo y complicidad. «¡Vamos, Mollejo, otra más! ¡Mollejo, eres el más grande! ¡Bravo, chaval!».

Muchos, incluso le realizaron peticiones, pero tal era el volumen que tenía puesto que no se percató hasta que finalizó. «Al acabar comenzaron a llegarme mensajes por Instagran tanto dándome las gracias como pidiéndome que repitiera y que pusiera una u otra canción. Además, esta mañana tuve que bajar al portal a recoger un paquete y me crucé con varios vecinos que me animaron a repetir. Así que hoy, a las ocho, ahí estaremos de nuevo en la ventana: primero aplaudiendo y luego con música. Música para todos los públicos, que soy consciente de que también hay gente mayor escuchando y no los puedo rallar solo con regueaton», explica con una sonrisa el futbolista blanquiazul, que considera su acción un gesto normal de cualquier ciudadano concienciado con la actual situación y con ganas de llevar esto del mejor modo posible y en buena convivencia con sus vecinos.

El extremo, ahora reconvertido a carrilero, tiene a su familia en un pueblo de Toledo y él vive solo en A Coruña. Así que, cuando llegó la orden gubernativa de encerrarse en casa acordó con unos amigos pasar este trance juntos para hacerlo más llevadero. Y así se encuentra, realizando los entrenamientos diarios fijados por el cuerpo técnico del club y realizando una vida corriente el resto del día, con tiempo, incluso para tratar de animar a sus vecinos con música.

Este lunes, a las ocho de la tarde, volverán a sonar diferentes melodías desde su ventana. La primera, la Tusa, que como Mollejo está arrasando en estos días de confinamiento.