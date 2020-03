Juanfran habla sobre su fichaje frustrado por el Barça: «No tenía mucho sentido»

0

La Voz de Galicia L. B. T.

20/03/2020 13:06 h

Se han cumplido ya tres años de cuando el FC Barcelona quiso hacerle un Braithwaite al Deportivo. Los blaugranas habían perdido a Aleix Vidal por una lesión de larga duración y en el mes de febrero del 2017 andaban a la caza de un carrilero derecho bonito y barato. Ahí fue donde los caminos de Juanfran Moreno y el club catalán se juntaron, aunque más que juntarse fue un coqueteo.

Tres años después, Juanfran acaba de recuperarse de una lesión en el cruzado y defiende la camiseta del Alanyaspor turco. Iba a reparecer este fin de semana, pero la casualidad ha querido que Turquía, que empieza a acumular un número importante de contagios, haya optado por cancelar el campeonato. «Llevo 5 meses sin poder jugar por un cruzado, iba a ser titular esta jornada ante el líder de la Liga, campo grande, y al día siguiente se cancelóel campeonato. Me da igual», explicaba el madrileño recordando que el deporte pasa a un segundo plano en plena crisis del coronavirus y que lo único importante es la salud de la población.

Estas palabras fueron pronunciadas en el programa A Diario de Radio Marca. No tardaron los tertulianos en darse cuenta que el protagonista de su entrevista no se cortaba ante los micrófonos y le animaban a seguir «rajando». Porque Juanfran no suele cortarse cuando le dan un altavoz. Los entrevistadores le recomendaron que, cuando la Liga se reanudase, le recordase al entrenador que le deberá una titularidad, a lo que Juanfran respondió socarrón: «Estoy tranquilo, soy indiscutible, solo me ha parado el cruzado. Yo de rajar lo que queráis».

Discurso generoso y mirando al bien común

Juanfran explicó en Radio Marca que es consciente de que muy posiblemente, todos estos parones del fútbol acabarán afectando a los salarios de los futbolistas. «No es lo mejor, pero hay que adaptarse. Soy el primero que, cuando esto vuelva, quiero que sea con todas las garantías de seguridad para todos. Si hay que adaptar este año y el siguiente, se hará, pero hay que acabar la Liga como sea. Lo primero es la salud y a partir de ahí mirar y buscar las soluciones, si hay que perdonar contrato habrá que hacerlo. Lo primero no es el dinero, lo primero es la salud», explicaba el lateral diestro, que aboga decididamente por acabar los campeonatos. «Como si hay que empezar en agosto y empezar la siguiente temporada en septiembre. El virus nos está quitando mucho pero no nos va a quitar acabar las Ligas. Hay que adaptarse. Todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo y los futbolistas no van a ser menos. Lo que no puede ser que haya habido 6 o 7 meses de esfurezo y ahora se acabe, no sería justo», opinó.

Aora bien, Juanfran fue crítico con algunos clubes que, según él, tratan de sacar ventajas deportivo de la pandemis y puso como ejemplo al Olympique de Lyon francés.

«Si un club te pide acabar contrato, evidentemente el futbolista va a pedir algo a cambio. ¿El Lyon quiere hacer un ERTE? El Lyon lo que quiere es que acabe la Liga porque la temporada que está haciendo es lamentable. El Lyon quiere que valga la clasificación del año pasado, que entro en Champions y creo que este año no están ni en puestos europeos. Querer beneficiarse de esta situación es lamentable». dijo con contundencia.

Explicó también que aceptará lo que tenga que venir, también si es una reducción de salario. «Nos pasa a los futbolista, a los que trabajan a los restaurantes y les pasa a todos. Evidentemente una reducción del 70 %, al futbolista probablemente le haga mucho menos daño que a un albañil. Prefiero que me lo quiten a mí que se lo quiten a mi hermano, a mi padre o a mi primo, que son albañiles. Prefiero que me lo quiten a mí que seguro que no tenga problemas para seguir viviendo con ese 70%».

Su fichaje frustrado y las rajadas contra Bartomeu

A esas alturas los tertulianos de Radio Marca ya le estaban pidiendo a Juanfran que, si el parón por el coronavirus se alargase, entrase cada semana al programa para valorar la actualidad. «La hora de Juanfran», ya, decía el exdeportivista alimentando aún más el gozo de los periodistas. Porque Juanfran se despachó a gusto con Josep María Bartomeu. «Si queréis que raje de Bartomeu, rajo de él. Ay Bartomeu... ¡No veas, Bartomeu, vaya fenómeno!», se arrancaba el canterano del Real Madrid que no se mordió la lengua a la hora de criticar todo el escándalo destapado por la compra de redes sociales críticas con algunos jugadores: «Bartomeu es mejor que calle ahora y que se meta en la cueva, que deje pasar el tiempo y ya está».

Y claro, ante las críticas, le preguntaron si tenía algo en contra de él, especialmente tras no acabar vistiendo de blaugrana en 2017. En ese momento, Juanfran exculpó al presidente del Barcelona. «Ahí no tendría que rajar de Bartomeu, él no tuvo la culpa. La rajada a Bartomeu es porque está haciendo las cosas mal. Yo cuando fallo un control o me comen la tostada en el segundo palo pues me rajan», argumentó.

Juanfran explicó a continuación su versión de lo acontecido durante aquellas negociaciones: «Yo creo que fue un poco la situación, quedaban 10 partidos y no tenía mucho sentido. Solo podía jugar la Liga. No podía jugar Copa, ni Champions. Para mi hicieron lo correcto. Y mira que parecía que iba a firmar, que estaba todo hecho y a última hora se cortó todo, pero hicieron lo correcto. No era muy normal gastarse 8 millones de euros, que es lo que iban a pgar, para contratar un lateral derecho para 10 partidos con el que después del verano no iban a contar. Y mira que fui yo el que salió pediendo, pero esto es fútbol, esto es un negocio e hicieron lo correcto para el club, para mí opinión» dijo ante los micrófonos.