El Deportivo ni ha recibido los tests del coronavirus ni tiene intención de utilizarlos El consejo de admnistración del club delegó en los servicios médicos la toma de decisión y estos prefieren que sean otros grupos de riesgo los que se beneficien de estas pruebas

19/03/2020 15:02 h

El Deportivo todavía no ha recibido los tests del coronavirus que la Liga pretende poner a disposición de todos los clubes profesionales para realizar a sus jugadores. No obstante, en el caso de que en las próximas horas reciba el ofrecimiento, no utiliarán esta posibilidad para que sean otros los que se beneficien de la misma.

Así lo comunicó el doctor Lariño, jefe de los servicios médicos del club, mediante un videocomunicado ofrecido por la entidad: «A día de hoy, el Deportivo no ha recibido ningún test de diagnóstico. En caso de recibirlo, el consejo de administración ha derivado la toma de decisión y toda la responabilidad en los servicios médicos», explica el galeno.

En este sentido, los médicos del club entienden que los futbolistas no deben beneficiarse de esta medida porque no son, actualmente, personas con alto riesgo de contagio. «No tenemos intención de usarlo por varios motivos. El primero, justicia social. Al estar la Liga parada pasan a ser población normal y se rigen por normas y protocolos que mandan las autoridades. Además por política profesional. Al ver a nuestros compañeros que trabajan en urgencias y carecen de medios y no tienen tests no nos parece ético usarlos con gente que no son de riesgo», apostilló el doctor.