Dani Giménez: «Cuando volvamos, necesitaremos una minipretemporada»

18/03/2020 22:59 h

El portero del Deportivo Dani Giménez explicó este miércoles que cuando la Liga se reanude, tal y como pretende la Federación Española de Fútbol, tras el parón por el coronavirus, los jugadores necesitarán «una minipretemporada» antes de volver a competir. «Cuando volvamos necesitaremos una minipretemporada, poder entrenar a lo mejor un par de semanas o, apretando mucho, diez días para acondicionar otra vez el cuerpo. No es lo mismo trabajar en casa que estar detrás de un balón y competir con otra gente. Sobre todo para prevenir lesiones», señaló en una rueda de prensa telemática.

El guardameta abogó por «acabar la competición jugando los partidos que quedan» aunque eso suponga «retrasar el inicio de la siguiente temporada» y concentrar los partidos. «No queremos que la competición acabe así de ninguna de las maneras. Se contemplan diferentes escenarios, pero si al final hay que apretar y jugar lo más seguido posible, los jugadores lo haremos, porque se lo debemos a la los aficionados y a la gente que hace posible que se mueva el dinero que se mueve en el fútbol», sostuvo.

Una de las dificultades de jugar más allá del 30 de junio es que en esa fecha concluyen los contratos de los jugadores que no hayan ampliado la relación con sus clubes, aunque para el portero del Deportivo eso no supone impedimento. «En mi opinión no pasaría nada por hacer un apaño. Somos conscientes de que la gente va a estar necesitada de fútbol y luego tenemos que ser consecuentes con las televisiones y lo que mueven, lo que aporta dinero al fútbol», razonó. Además, dejó claro que «la anulación» de la temporada actual «no beneficiaría a nadie».

Giménez señaló que en este tiempo de parón intenta «mantener un horario bueno, como si fuera competición» y dijo que aprovecha para mejorar de sus molestias de pubis. «Me levanto temprano, tomo un café y a entrenar. Dentro de lo malo, se trata de que, cuando volvamos a la competición, estemos en mejores condiciones. Es un poco el consuelo, porque queremos que haya fútbol, pero la situación es esta y hay que aprovecharla», advirtió.

Respecto a la mala racha del equipo, que después de siete victorias ha enlazado cuatro partidos sin ganar, precisó que lo más importante es recuperar la solidez que había mostrado. «En los últimos partidos tuvimos más posesión, pero no fuimos lo peligrosos que sí fuimos en otros encuentros. Hay que tratar de mejorar en lo ofensivo, sabiendo lo que tiene que hacer cada uno», aclaró. Además, afirmó que en defensa, con la incorporación, la semana pasada, de Abdoulaye Ba, el equipo puede tener «cosas que con la lesión de Somma podía echar en falta, alguien que mande» en la línea de retaguardia.