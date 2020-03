El Deportivo pide el aplazamiento de los partidos ante Sporting de Gijón y Oviedo

El portero se ha lamentado de que los dos próximos partidos del Dépor se vayan a disputar a puerta cerrada

A Dani Giménez no le gusta que la Liga haya decidido disputar las dos próximas jornadas de Liga sin público. «Lo más justo sería suspender la competición. A nadie le gusta que se pare, y menos por una enfermedad, pero se ha cambiado de rigor sobre la marcha. Se permiten una manifestación importantísima, se permiten las fallas y otras manif políticas en las que se junta gente. Por eso no sé si las medidas van sobre la marcha o es un protocolo. En otros países van más allá», ha señalado.

El portero del Deportivo ha insistido: «Jugar sin público no lo veo. No sabemos si un mes ya será suficiente. Si son dos partidos que son casa y fuera, puede ser justo, pero si la semana que viene hay más infecciones o muertes, no se jugará el partido contra el Oviedo y seremos perjudicados». En este sentido, se ha admitido un poco escéptico con que la medida pueda surtir el efecto buscado por las autoridades. «La gente no se va a quedar en casa a ver el fútbol, se irá al bar, o a las peñas. Parar la competición sería más lógico y egoístamente por nuestra situación y manera de jugar, estaríamos mejor con el público en casa», ha afirmado.

