08/03/2020 00:03 h

La amargura por la goleada recibida empapaba las palabras de Fernando Vázquez. «La situación era y sigue siendo crítica -señaló nada más sentarse en la sala de prensa tras el partido-. Cuando recibes cuatro goles qué vas a decir. Solo queda felicitar al Almería, que fue letal ante nuestra portería, mientras nosotros estuvimos muy flojos a nivel defensivo. Empezamos bien el partido, yo creo que estábamos bien, pero ya perdíamos por 2-0. Teníamos que estar impresionantes en defensa, pero estuvimos fatal, cometimos errores importantes y el Almería, que es un equipo con mucha rapidez y verticalidad, nos lo hizo pagar. En la segunda parte cambiamos nuestra forma de actuar en el terreno de juego. Los jugadores hicieron todo lo posible por arrinconar al Almería en su campo. Lo hicimos por momentos bien, pero nos faltó el gol. En cambio, el Almería fue letal en nuestra área -insistió- y nosotros estuvimos muy mal en la suya. Y muy mal en la nuestra. Muy mal en las dos áreas», reconoció sin rodeos.

Pese al mal partido, el entrenador coruñés matizó que nunca vio a su equipo derrotado en el campo. A preguntas de los periodistas, señaló: «No estoy de acuerdo con que el equipo pareció derrotado. Se fue hacia arriba y lo intentó. No lo vi entregado. En la segunda parte dimos espacio para que el Almería pudiera correr, pero no tengo esa sensación», subrayó, al tiempo que tampoco estuvo de acuerdo en que al Deportivo echase en falta capacidad de reacción. «Miramos el resultado y es evidente, porque quedamos 4-0 y no marcamos goles. Pero alguna reacción sí tuvimos y ocasiones también. Creo que con el 2-0 hubo alguna oportunidad favorable para nosotros que pudo subir al marcador, pero no las concretamos y luego recibimos el tercero y el cuarto. Pero el estadio no vio un equipo entregado, desacertado es posible, con errores defensivos graves es posible, pero permitimos que el Almería corriera porque presionamos arriba y el Almería corrió, claro», añadió.

Vázquez también se lamentó de las otras consecuencias que acumuló la derrota, como el ciclo de amarillas que Mollejo tendrá que cumplir contra el Sporting [próximo sábado a las nueve de la noche en Riazor], la lesión muscular de Eneko Bóveda, o los problemas musculares de Sabin Merino, quien, reveló el técnico, «tenía un poco lo de la otra vez, unas molestias en isquiotibiales y tuvimos que cambiarle en el descanso», explicó. El técnico no reveló si el varapalo sufrido en Almería le llevará a variar el sistema de juego. «Quiero ver el partido detenidamente y conocer las sensaciones de mis jugadores. Pero los que vemos el fútbol sabemos que, cuado vas por detrás en el marcador e intentas igualar, pueden pasar estas cosas», afirmó, antes de lanzar un mensaje a la afición: «El equipo necesita ayuda y apoyo en estos momentos, y la afición estoy seguro de que responderá».

En zona mixta, Mollejo tildó la derrota como muy dura. «No se ha visto al equipo que somos y el que el míster quiere. Ahora hay que mantener la mente fría y que no haga daño este resultado. Tenemos que pedirle disculpas a la afición. Estamos a muerte con el míster»