¿Seguimos pensando que Peru Nolaskoain es central?

La Voz de Galicia Lois Balado

07/03/2020 23:53 h

En el fútbol hay pocas cosas claras, pero las que lo son, lo son a gritos. Berizzo se levantó un día inspirado creyendo que Peru podría ser un buen central para su pretemporada. ¡Hasta metió un gol en su debut! El chaval, en principio, encantado. Al final, ha sido un lío.

El invento conviene que acabe. En una categoría de mucho perro viejo, el Deportivo acabó el duelo de Almería con un lateral derecho de 20 años, un central fabrilista de 19, un centrocampista reconvertido a defensa de 21 y otro central con 21 primaveras. Cerraba el elenco un delantero lateral de 19. Entre tanta bisoñez, tanta inocencia y pureza, uno hasta se acuerda de Lampropoulos, imagínense lo mal que está la cosa. Con lo de Somma, mejor no martirizarse.

La defensa de cinco era un clamor en su día y fue un acierto de Fernando Vázquez. Que Peru debe volver al centro, el lugar que ocupaba cuando el equipo ganaba, ya canta.

Al parecer, al vasco lo de ser central no le hace gracia y lleva jugando toda la vida mirando más a portería rival que a la propia. Bergantiños está dispuesto a ser central, porque el 4 es un soldado del blanco y azul y su carrera está marcada por el voto de obediencia. Adelante. Entre Peru y Montero, que siga ahí el del Atlético. No por sus aciertos, más que nada porque no hay otro.

El Peru centrocampista —el de toda la vida— taparía además otro agujero en el medio. Se dijo que Uche tenía que ponerse a tono tras llegar del mercado de saldos, pero parece que la tarea con el nigeriano va más allá de dar lustre a los abdominales.

El Sporting se asoma y las posibilidades de devolver las fichas a sus casillas está ahí. Con Mollejo sancionado y con Bóveda con mala pinta, el escenario da un poco de vértigo.