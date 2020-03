0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

04/03/2020 13:24 h

No queda otra: ampliación de capital, con la consiguiente capitalización de la deuda por parte de Abanca, o pagar 98 millones de euros en solo doce años. Son las alternativas que deben valorar los accionistas del Deportivo de cara a la junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el 17 de diciembre en segunda convocatoria. Allí, el consejo de administración someterá a juicio de los propietarios del club tres ampliaciones de capital: una de 5 millones de euros para capitalizar el préstamo participativo concedido por Abanca y que permitió reforzar el equipo en el mercado de invierno; otra de 30 millones que reducirá la deuda contraída en el 2017 con la entidad bancaria; y una tercera dineraria de 35 millones para que aquellos socios que lo deseen, en las dos primeras fases, y cualquier aficionado en una tercera, puedan ampliar o iniciar su vinculación accionarial con el club.

Y eso fue lo que defendió en la mañana del miércoles Fernando Vidal, acompañado por gran parte de su consejo de administración, en público. Esa necesidad de apoyar al club en un momento tan complicado como el actual. Porque el presidente blanquiazul lo tiene claro: "O ampliamos capital o tendremos que pagar 98 millones en doce años. No hay más», sentenció el dirigente.

Deuda actual

La deuda concursal ordinaria es de 15,67 millones, a pagar hasta enero del 2031. La subordinada, que se debe hacer frente entre enero del 2034 y del 2048 asciende a 6 millones. Aquella contraída con Abanca, que vence en julio del 2032 es de 62,55 millones. Y, por último, otras deudas contraídas, suman 6,58 millones más. En total, el Deportivo debe actualmente 90,8 millones de euros. A esta cifra, habría que sumar más de 14 millones de intereses, lo que supone un horizonte a largo plazo de 105 millones, 98 de ellos a pagar en los próximos doce años.

Viabilidad

«Presentamos un proyecto para garantizar la viabilidad del club, más allá de los resultados deportivos de esta temporada, un proyecto que sería imposible sin el apoyo de Abanca y el social, tanto a nivel de accionistas como de socios y aficionados, que hemos percibido y sentido durante todas estas semanas»

«Creo que el deportivismo ha entendido de manera clara que, aunque este consejo no ha generado la situación deportiva ni la económica con las que asumimos la dirección del club, hemos sido capaces de afrontar el problema de cara para buscar soluciones».

Solución real e inédita

«Nuestra propuesta es la única solución real que hoy en día se ha planteado al deportivismo, inédita y buena a corto plazo, pero sobre todo con muchas garantías a medio y largo. Somos conscientes de que la situación deportiva a corto plazo no tiene garantías de éxito, en estos momentos estamos inmersos en una pelea por mantener la categoría. Pero de lo que sí estamos convencidos es de que a medio plazo tenemos los mejores avales posibles. Hemos encontrado una vez más el apoyo de una entidad coruñesa, solvente y ejemplar que va a dar respaldo, estabilidad, tranquilidad y evitará la liquidación de la entidad en caso de descenso».

Eliminación tope accionarial

«Quiero recordar que, en el año 2008, con el equipo en Primera División, se derribó el tope accionarial del 1 % para poder facilitar la entrada de grandes inversionistas, que solventaran los ya acuciantes problemas económicos padecíamos en aquellos momentos, con el resultado negativo conocido»,

Apoyo

«Quiero hacer un llamamiento a la participación de los accionistas del Deportivo en la próxima junta, con independencia del número de títulos que tengan suscritos, todos somos importantes. Lo he reiterado en numerosas ocasiones, el sentido de pertenencia no lo dan el número de acciones. Cada uno aporta su grano de arena para que el futuro de nuestro club sea posible. Participar en la junta de manera presencial o delegando las acciones para aprobar las propuestas del consejo, no solo es apostar por el futuro del Deportivo, sino que es la mejor forma de legitimar y reforzar las medidas propuestas por este consejo, que, como ya he dicho, son las únicas reales y ejecutables que se han planteado».

Conversaciones y delegaciones

«Estamos intentando facilitar por todos los medios la participación o delegación para la junta, por las vías habituales, como son el envío postal de la delegación al club o la entrega presencial en nuestras instalaciones, pero también con el refuerzo en otros canales. Las Deportiendas están también habilitadas como puntos de delegación, además de la recogida en los domicilios de los accionistas que lo soliciten. Ya en el partido contra el Lugo se recogieron delegaciones en el estadio y se repetirá contra el Sporting. Además, mantendremos reuniones con los grandes, medianos y pequeños accionistas para explicarles pormenorizadamente la situación. Lo hacemos así porque queremos contar con el apoyo de toda la base accionarial para poder aprobar las ampliaciones y, a partir de ahí, pedir al deportivismo que también participe en la ampliación dinerada, suscribiendo acciones en la medida en que cada uno pueda».

Futuro con Abanca

«No podemos imponer a Abanca qué hacer en el futuro con las acciones. Ni qué consejo de administración debe gestionar el club. Lo que miramos es por el futuro de la entidad, ni por el de los consejeros. Lo que sí garantizo es que mientras nosotros estemos, los accionistas podrán seguir acudiendo a las juntas con dos acciones. Y estamos convencidos de que Abanca sabrá gestionar bien las acciones que pasará a poseer».

Objetivo

«Queremos que tras las nuevas ampliaciones de capital, tengamos mil accionistas más y llegar a superar los 26.000. Ahí está la importancia del sentimiento de pertenencia del club. En un momento como el actual el Deportivo nos necesita a todos y por eso creo que todos debemos colaborar».